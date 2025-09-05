Add DNA as a Preferred Source
धर्म

धर्म

Surya Grahan 2025: जानें ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं, कब से कब तक रहेगा सूतक काल

Surya Grahan Date: साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लग रहा है. इस महीने पहले चंद्र ग्रहण लगेगा और उसके कुछ दिनों बाद सूर्य ग्रहण लगेगा.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 05, 2025, 02:55 PM IST

Surya Grahan 2025: जानें ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं, कब से कब तक रहेगा सूतक काल

Surya Grahan 2025

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा. यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. यह ग्रहण दुनिया में कई जगहों से देखा जा सकेगा. बता दें कि, सूर्य ग्रहण से पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा उसके बाद सूर्य ग्रहण लगेगा. पितृ पक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण लगेगा. यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

सूर्य ग्रहण का समय

21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात 10 बजकर 59 मिनट से प्रारंभ होकर 3 बजकर 23 मिनट पर खत्म होगा. यह सूर्य ग्रहण करीब साढ़े चार घंटे का होगा. हालांकि, भारत में ग्रहण नजर नहीं आएगा. इसी कारण भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण?

यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में लगेगा. इन सभी क्षेत्रों में आंशिक सू्र्य ग्रहण दिखाई देगा. यह सूर्य ग्रहण मुख्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाएगा. जबकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है. हालांकि, यह ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा. इसका कई राशियों पर नकारात्‍मक असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें - इस व्रत को करने मात्र से पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना, मिलेगा महादेव का आशीर्वाद

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें?

- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय कई उपायों को करना चाहिए. खाने में तुलसी या कुशा का पत्ता डाल दें.
- ग्रहण के समय शांत रहें और सकारात्मक सोच रखें. ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद स्नान जरूर करना चाहिए.
- ग्रहण के बाद पूजा करना और दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है. आपको ग्रहण समापन के बाद गंगाजल से घर में छिड़काव करना चाहिए. इससे नकारात्मकता दूर होती है.

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या न करें?

- सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए. आंखों पर चश्मा लगाकर ही ग्रहण देखें. वरना आंखों को नुकसान हो सकता है.
- गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए.
- ग्रहण के दौरान खाना खाना और बनाना वर्जित होता है. इस दौरान भोजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
- आपको सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए. भगवान की मूर्ति को छूने भी इस दौरान सही नहीं होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

