Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन

हिंदू धर्म और ग्रह नक्षत्रों में ग्रहण को बेहद अशुभ माना गया है. सूर्य ग्रहण का भी हर चीज पर अशुभ प्रभाव पड़ता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दान और पुण्य जरूर करना चाहिए.

इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है. हिंदू धर्म में ग्रहण को बेहद अशुभ माना जाता है. देश दुनिया से लेकर लोगों पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है. इस समय में पूजा पाठ से लेकर अनुष्ठान करना वर्जित माना गया है. ऐसे में ग्रहण के दिन कुछ चीजों के दान करने मात्र से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति भाग्योदय होता है. जीवन में आने वाले कष्ट और समस्याएं नष्ट हो जाती हैं. आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों का दान करना चाहिए...

अनाज का दान

सूर्य ग्रहण के बाद व्यक्ति को सात प्रकार के अनाजों का दान करना चाहिए. आप इनमें किसी एक अनाज का भी दान कर सकते हैं. इनमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल, दाल, बाजरा और तिल शामिल हें.इन चीजों के दान से घर में सुख समृद्धि आती है. दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं. भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

गुड़ का दान

गुड़ का संबंध शनि और सूर्य दोनों से माना गया है. सूर्यदेव को गुड़ बेहद प्रिय है. अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हैं तो ग्रहण के बाद किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को गुड़ का दान जरूर करें. ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता और भाग्य का साथ मिलता है.

तांबे के बर्तनों का जरूर करें दान

हिंदू धर्म में तांबे से बने बर्तनों को बेहद शुद्ध माना गया है. तांबे को सूर्यदेव को कारक माना गया है. यही वजह है कि ग्रहों के राजा सूर्य देव की पूजा पाठ में तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में ग्रहण के बाद तांबे के बर्तनों का दान करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है.

लाल कपड़े और तिल का दान

सूर्य देव के सबसे प्रिय रंगों में एक लाल रंग है. अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है. आत्मविश्वास की कमी रहती है तो ग्रहण के बाद स्नान करें. इसके बाद जरूरतमंद को लाल रंग के वस्त्रों का दान करें. इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं.साथ ही सूर्य और मंगल दोष से छुटकारा मिलता है. इसके साथ ही तिल का दान करना भी बेहद शुभ होता है. इसकी वजह ग्रहण का कुंभ राशि में लगना है. कुंभ राशि शनिदेव की प्रिय है. ऐसे में ग्रहण के बाद काले तिल का दान करने विशेष फलों की प्राप्ति होगी. शनि दोष से छुटकारा मिलेगा. जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.