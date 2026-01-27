महाकाल के सामने कोई नहीं है VIP, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज की याचिका, मंदिर को लेकर सुनवाई से इनकार

महाकाल में वीआईपी एंट्री को लेकर दाखिल की पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि महाकाल के सामने कोई वीआईपी नहीं है.

मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दर्शन और एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि महाकाल के सामने कोई वीआईपी नहीं है. कोर्ट ने इस संबंध में दायर पीआईएल को खारिज करने के साथ ही मंदिर प्रबंधन में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की सीमाओं को भी रेखांकित किया. सुप्रीम कोर्ट में न्यायधिश से साफ किया कि गर्भगृह में कौन जाएगा, यह फैसला मंदिर प्रशासन को ही करना है, अदालत इसमें दखल नहीं देगी.

गर्भगृह का प्रवेश नियम तय

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अपनी मांग मंदिर प्रशासन के सामने रखें. कोर्ट ने कहा, “महाकाल के सामने सब बराबर हैं, कोई विशेष दर्जा वाला नहीं होता. गर्भगृह में प्रवेश का नियम तय करने का अधिकार मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन के पास है, अदालत इसमें क्यों हस्तक्षेप करे” याचिकाकर्ता का आरोप था कि गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पिछले ढाई साल से बंद है, लेकिन इस दौरान वीआईपी और प्रभावशाली लोगों को नियम तोड़कर अंदर जाने की अनुमति दी जाती है. उनका कहना था कि यह नियम संविधान के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन करता है.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी लगाई गई थी याचिका

इससे पहले अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि गर्भगृह में प्रवेश का फैसला उज्जैन के जिला कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रशासक को ही करना है, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. महाकाल मंदिर में कोरोना काल के बाद से गर्भगृह में आम दर्शन बंद हैं. श्रद्धालु बाहरी क्षेत्र से ही भगवान महाकाल के दर्शन कर पाते हैं. हालांकि कई बार वीआईपी नेता और प्रभावशाली व्यक्तियों को विशेष अनुमति से गर्भगृह में प्रवेश की खबरें सामने आती रही हैं, जिससे आम भक्तों में नाराजगी बनी हुई है.

प्रबंधन में अदालत का हस्तक्षेप सीमित

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता को मंदिर प्रशासन से बातचीत करनी होगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के आंतरिक नियमों और प्रबंधन में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए. इस फैसले से मंदिर प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है कि वह नियमों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू करे.

