Pitru Paksha and Eclipse Sutak: कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष पूर्णिमा भी, जानें कितने बजे तक कर लेना होगा पिंडदान और श्राद्धकर्म

Chandra Grahan aur Pitru Paksha Pind Daan Time: 7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा. सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले लग जाएगा और इसी दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी है. तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दिन कितने बजे तक श्राद्ध कर्म कर लेना होगा.

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण रविवार, 7 सितंबर को लगेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है. इस वर्ष यह ग्रहण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और इस दिन कई लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं. यह भारत में दिखाई देगा. भारत के अलावा, यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में भी दिखाई देगा.

दरअसल, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पितृ पक्ष के दिन लगेगा, जिसका असर न केवल रात्रि आकाश, बल्कि आत्मा पर भी पड़ सकता है. 7 सितंबर, रविवार को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण 100 साल में एक बार आता है. चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और न ही इस दौरान कोई पूजा-पाठ किया जाता है.

ग्रहण कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र पर लगेगा

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, यह ग्रहण कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र पर लगेगा, इसलिए जिनकी राशि कुंभ है उन्हें ग्रहण नहीं देखना चाहिए. मीन राशि वालों को भी यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए. मेष, वृष, कन्या और धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण उत्तम रहेगा. यह शुभ फल देगा. मिथुन, सिंह, तुला, मकर राशि वालों के लिए यह सामान्य रहेगा. कर्क, वृश्चिक, मीन, कुंभ राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए. इन राशियों के लोगों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए.



सूतक काल का समय क्या होगा

7 सितंबर को दोपहर 12:57 बजे सूतक लग जाएगा. ग्रहण शुरू होने के साथ ही दुर्लभ छाया में प्रवेश रात 8:58 बजे होगा. ग्रहण रात 9:57 बजे के बाद शुरू होगा. दुर्लभ छाया से निकास दोपहर 2:25 बजे होगा.

पिंडदान और श्राद्ध कर्म कब तक कर लेना होगा

क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर में तब लगेगा जब पिंडदान का समय शुरू होता है. पितरों को पिंडदान 11 बजे के बाद से ही दिया जाता है लेकिन सूतक के कारण जो लोग पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करना चाहते हैं, वे दोपहर 12:57 बजे तक कर सकते हैं. इसके बाद पिंडदान मान्य नहीं होगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-नक्षत्रों की गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.