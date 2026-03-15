Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य इन राशियों को देने आ रहे कर्मों का फल, 18 मार्च से शुरू होगा लाइफ का अच्छा फेज

18 मार्च को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के जीवन में नए संकेत लेकर आ सकता है. करियर, निर्णय क्षमता और जिम्मेदारियों पर इस परिवर्तन का असर दिखेगा. कुल मिलाकर सभी राशियों को उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलने वाला है.

What will be the impact of the Sun's transit on all zodiac signs. Photo Credit: AI

18 मार्च की सुबह सूर्य मीन राशि में गोचर करते हुए उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. यह नक्षत्र परंपरागत रूप से शनि देव से जुड़ा माना जाता है. हालांकि सूर्य देव और शनि को ज्योतिष में विपरीत स्वभाव वाले ग्रह माना जाता है, लेकिन उनका यह संयोजन कई राशियों के लिए जिम्मेदारी और अनुशासन से जुड़ी परिस्थितियां ला सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन जीवन के व्यावहारिक पहलुओं जैसे करियर, निर्णय क्षमता और सामाजिक भूमिका पर असर डाल सकता है.

मेष और वृषभ: आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि

इस अवधि में मेष राशि के जातकों में आत्मविश्वास बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने या करियर में प्रगति के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है.

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है. सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग से भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

मिथुन और कर्क: करियर अवसर और पारिवारिक संतुलन

मिथुन राशि वालों के लिए यह अवधि पेशेवर जीवन में नए अवसरों का संकेत दे सकती है. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

कर्क राशि के जातक इस समय परिवार और निजी जीवन पर अधिक ध्यान दे सकते हैं. कुछ लोगों में आध्यात्मिक गतिविधियों या आत्मचिंतन की रुचि भी बढ़ सकती है.

सिंह और कन्या: प्रतिष्ठा के अवसर, लेकिन सतर्कता जरूरी

सिंह राशि वालों के लिए यह समय सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी संभावनाएं बढ़ा सकता है. कई मामलों में भाग्य का सहयोग मिलने के संकेत भी माने जाते हैं.

कन्या राशि के लोगों को खासकर व्यापारिक साझेदारी या वित्तीय निर्णय लेते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

तुला और वृश्चिक: संतुलन और प्रतिस्पर्धा

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने का हो सकता है. कार्य और निजी जीवन के बीच तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा.

वृश्चिक राशि वाले काम के दबाव के बावजूद प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और विरोधियों पर बढ़त हासिल करने की स्थिति में रह सकते हैं.

धनु और मकर: आर्थिक फैसलों में सतर्कता

धनु राशि के लोगों को इस समय वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है. दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना अधिक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है.

मकर राशि के जातकों को मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या नेतृत्व से जुड़ी भूमिकाएं सामने आ सकती हैं.

कुंभ और मीन: लक्ष्य की ओर प्रगति, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक संकेत दे सकता है. आर्थिक या पेशेवर क्षेत्रों में धीरे-धीरे प्रगति संभव है.

मीन राशि में सूर्य की स्थिति होने के कारण इस राशि के लोगों को अपने निर्णयों में अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हो सकती है. साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतना जरूरी रहेगा.

ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों खास है यह परिवर्तन

ज्योतिषाचार्य डॉ. राघवेंद्र शास्त्री के अनुसार, सूर्य का शनि से जुड़े नक्षत्र में प्रवेश अनुशासन और जिम्मेदारी का समय दर्शाता है. उनका कहना है कि “यह अवधि व्यक्ति को अपने कर्म और निर्णयों के प्रति अधिक सजग रहने का संकेत देती है. इसे आत्मसुधार और स्थिर प्रगति के समय के रूप में भी देखा जा सकता है.”

पारंपरिक उपाय क्या कहते हैं

परंपरागत मान्यताओं में इस समय सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और शनि से जुड़े स्तोत्रों का पाठ करना सकारात्मक माना जाता है. ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार इससे मानसिक संतुलन और धैर्य बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी भी ज्योतिषीय उपाय के साथ व्यावहारिक प्रयास और संतुलित जीवनशैली भी उतनी ही जरूरी होती है.

डिसक्लेमर: यह जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक गणनाओं पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता. व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.

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