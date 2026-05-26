Success Tips: सक्सेस के लिए घर से निकलते समय कौन-सा पैर पहले रखें बाहर, नाड़ी से जानिए कैसे जुड़ी है इससे आपकी किस्मत

घर से निकलते समय आपको अपने शरीर की सक्रिय नाड़ी के अनुसार पहला कदम या पैर रखना चाहिए. इससे न सिर्फ आपकी एनर्जी बढ़ती है, बल्कि काम में सफलता मिलने की संभावना भी कई गुणा बढ़ जाती है.

किसी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय, हममें से कई लोग देवता का स्मरण करते हैं या दही खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्य की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि यात्रा की शुरुआत में आप पहले कौन सा पैर घर से बाहर निकालते हैं. भारतीय परंपरा और योग शास्त्रों में शरीर की शक्ति या ऊर्जा को कंट्रोल करने वाली कुछ नाड़ियों के विषय में बताय गया है.

शरीर में तीन नाड़ियां निभाती हैं अहम भूमिका

हमारे शरीर में मुख्य रूप से तीन नाड़ियां होती हैं. सबसे पहली इडा, दूसरी पिंगला और तिसरी सुषुम्ना है. इन नाड़ियों की सक्रियता के आधार पर ही अच्छे और बुरे का निर्धारण होता है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने 'स्वर विज्ञान' कहा है. योग विज्ञान और स्वर शास्त्र के अनुसार, ये नाड़ियां सीधे हमारी सांस के प्रवाह से जुड़ी होती हैं. उदाहरण के लिए, 'इडा नाड़ी' चंद्रमा की ऊर्जा से संबंधित है और शरीर के बाएं हिस्से से जुड़ी होती है, जब बाएं नथुने से सांस ज्यादा सक्रिय होती है, तो इसका अर्थ है कि इडा नाड़ी सक्रिय है. यह नाड़ी मन को शांत रखती है, मानसिक संतुलन और कल्पनाशीलता बढ़ाती है और भावनाओं को नियंत्रित करती है.

ज्यादा बढ़ती है ऊर्जा और तर्कशक्ति

दूसरी तरफ 'पिंगला नाड़ी' सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है और शरीर के दाएं भाग से जुड़ी होती है. जब दाएं नथुने से सांस ज्यादा सक्रिय होती है, तो यह नाड़ी सक्रिय होती है. पिंगला नाड़ी के सक्रिय होने पर व्यक्ति में ऊर्जा, तर्कशक्ति, आत्मविश्वास और सक्रियता ज्यादा बढ़ती होती है.

कदम दर कदम बाधाओं का करना पड़ता है सामना

वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर से निकलते समय आपको अपने शरीर की सक्रिय नाड़ी के अनुसार पहला कदम या पैर रखना चाहिए. अगर घर से निकलते समय आप बाईं नासिका (इडा नाड़ी) से ज्यादा सांस लेते हैं, तो पहले बायां पैर बढ़ाएं. वहीं अगर आप दाहिनी नासिका (पिंगला नाड़ी) से ज्यादा सांस लेते हैं, तो पहले दाहिना पैर बढ़ाएं. ऐसा माना जाता है कि इस नियम का पालन करते हुए सही शुरुआत करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कार्य में आने वाली बाधाएं और खतरे दूर हो जाते हैं, जिससे सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. इसके विपरीत, अगर आप गलत शुरुआत करते हैं, तो आपको अपने कार्य में कदम-दर-कदम बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

स​क्रिय स्वर वाला पैर रखें जमीन पर

स्वर शास्त्र के अनुसार, घर से बाहर जाते समय ही नहीं, बल्कि हर सुबह उठते ही पैर बिस्तर से नीचे उतारने चाहिए. विशेषकर पुरुषों के मामले में, यदि सुबह के समय दाहिना स्वर सक्रिय हो, तो पहले दाहिना पैर जमीन पर रखना चाहिए, और यदि बायां स्वर सक्रिय हो, तो पहले बायां पैर जमीन पर रखना चाहिए. स्वर शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में श्वास का यह प्रवाह स्थिर नहीं होता, यह हर 60 से 90 मिनट में स्वतः बदल जाता है. इसलिए, किसी भी शुभ कार्य, महत्वपूर्ण परीक्षा, नौकरी के साक्षात्कार, व्यावसायिक बैठक या किसी भी बड़े निर्णय से ठीक पहले अपनी श्वास की स्थिति की जांच करना बहुत लाभकारी होता है. यहां तक ​​कि लंबी यात्रा की शुरुआत में भी, यदि आप स्वर के अनुसार पैर ऊपर उठाते हैं, तो यात्रा की परेशानी काफी हद तक कम हो जाती है.

सही सांस क्रिया को पहचानकर रखें कदम

आज भी, घर से निकलने से पहले कई लोग कुछ सेकंड के लिए रुककर अपनी सांस क्रिया की जांच करते हैं. यह जांच करना बहुत आसान है. अगर आप अपना हाथ नाक के ठीक नीचे रखकर ज़ोर से सांस छोड़ें, तो आप समझ सकते हैं कि किस नथुने से अधिक हवा निकल रही है. जिस दिशा से ज्यादा हवा निकलती है, वही उस समय आपकी श्वास क्रिया होती है. योग विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक शक्ति पूरी तरह से सांस पर निर्भर करती है. जब पिंगला क्रिया सक्रिय होती है, तो व्यक्ति अधिक दृढ़ निश्चयी और ऊर्जावान होते हैं, जबकि जब इडा क्रिया सक्रिय होती है, तो व्यक्ति शांत और मानसिक रूप से संतुलित होते हैं. इसलिए, जीवन के हर कदम पर सफलता और सुख का स्पर्श पाने के लिए, आज से ही सही श्वास क्रिया को पहचानकर सही कदमों से चलना शुरू करें.

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