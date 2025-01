धर्म

Maha Kumbh 2025: Apple की सह संस्थापक महाकुंभ में बन गईं साध्वी, दीक्षा के बाद लॉरेन पॉवेल का गोत्र क्यों बदल गया?

Why did Lauren Powell's gotra change after initiation?: दुनिया की सबसे अमीर महिला, एप्पल की सह-संस्थापक लॉरेन पॉवेल ने 2025 के महाकुंभ मेले में दीक्षा लेकर साधवी के रूप में सादा जीवन चुना है. लॉरेन पॉवेल का नाम और गोत्र अब बदल गया है.

साध्वी बन गईं एप्पल की को-संस्थापक