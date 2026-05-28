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Sphatik Ratna: इस रत्न को धारण करने से हो जाते हैं मालामाल, चुम्बक की तरह खींचा चला आता है पैसा

ज्योतिष की मानें तो बहुत से लोगों को स्फटिक रत्न धारण करने से जीवन में बड़ा बदलाव आने लगा. सुख शांति की बढ़ोतरी के साथ ही धन और संपत्ति की प्राप्ति होने लगी.

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Nitin Sharma

Updated : May 28, 2026, 05:10 PM IST

Sphatik Ratna: इस रत्न को धारण करने से हो जाते हैं मालामाल, चुम्बक की तरह खींचा चला आता है पैसा

Sphatik Ratna

(Credit Image Social Media)

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हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब पैसा, सुख शांति ओर समृद्धि हो, इसके लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिल पाती. ज्योतिष शास्त्र में ऐसी ही समस्याओं से निपटने के लिए कुछ रत्नों का महत्व बताया गया है. ये रत्न न सिर्फ आपको मेहनत का फल प्रदान करने में मदद करते हैं. इनके प्रभाव से कमजोर ग्रह भी बूस्ट होकर व्यक्ति के भाग्य को जागृत कर देते हैं. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं.

ज्योतिष की मानें तो बहुत से लोगों को स्फटिक रत्न धारण करने से जीवन में बड़ा बदलाव आने लगा. सुख शांति की बढ़ोतरी के साथ ही धन और संपत्ति की प्राप्ति होने लगी. इससे व्यक्ति की सफलता और खुशियों का दौर शुरू हो गया, लेकिन इसे धारण करने से पहले इसके नियम और राशि जरूर जान लें. रत्न शास्त्र के अनुसार, रत्न को पहनने के कई नियम और राशियां हैं, जिसका ध्यान रखकर रखने पर ही रत्न धारण करने से लाभ मिलता है. यह कई बार अशुभ फल भी प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाता है. 

धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रिय है स्फटिक रत्न

रत्न शास्त्र में अलग अलग नौ ग्रहों के लिए कई अलग रत्न बताये गये हैं, जो कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति को ठीक कर व्यक्ति के भाग्य को चमका देते हैं. इन्हीं में कुछ ऐसे रत्न भी हैं, जो मां लक्ष्मी के प्रिय है. इसी स्फटिक रत्न शामिल है. इसे बेहद पवित्र ओर प्रभावशाली रत्न माना गया है. यह रत्न शुक्र ग्रह से जुड़ा होने के साथ ही पैसा, सुख, संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है. इसे धारण करने से लोगों के जीवन में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, ज्योतिष की मानें तो जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है. उन्हें स्फटिक रत्न का धारण करना बेहद शुभ और लाभकारी होता है. आइए जानते हैं किन राशियों के लोगों को स्फटिक रत्न धारण करना चाहिए. 

वृषभ और तुला राशि

वृषभ और तुला राशि के स्वामी ग्रह ऐश्वर्य के कारक शुक्र हैं. इन दोनों ही राशियों के जातकों के लिए स्फटिक रत्न बहुत शुभ माना जाता है. इस रत्न को उंगली में धारण करने मात्र से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं. घर में बरकत बढ़ने के साथ ही इनकम के नये सोर्स बन जाते हैं. कहा जाता है कि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, उन्हें भी इससे राहत मिल सकती है. 

मिथुन और कन्या राशि

मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रहों के राजा बुध हैं. इन दोनों ही ग्रहों के बीच मित्रता का संबंध है. इसलिए इन राशियों के लोग भी स्फटिक रत्न धारण कर सकते हैं. मान्यता है कि इससे पहनने से करियर में नयी संभावनाएं खुलती है. नौकरी में प्रमोशन के साथ ही व्यापार में फायदा मिलता है. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है. 

मकर और कुंभ राशि

मकर और कुंभ राशि के स्वामी न्यायधिश उपाधि पाने वाले शनिदेव हैं. ज्योतिष शनि और शुक्र को मित्र माना जाता है. ऐसे में पैसों की तंगी या जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर शनि और शुक्र ग्रह को कुंडली में बूस्ट करेन के लिए स्फटिक रत्न धारण कर सकते हैं. इससे आर्थिक तंगी दूर होने के साथ ही व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होगी. इसके साथ ही घर में सुख-समृद्धि का माहौल बनेगा. 

यह है स्फटिक रत्न धारण का नियम 

किसी भी रत्न को धारण का नियम और दिन होता है. इसी में स्फटिक रत्न को धारण करने का सबसे शुभ दिन शुक्रवार माना जाता है.क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है. इस दिन सुबह स्नान करने के बाद रत्न को गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धो लें. इसके बाद इसे मां लक्ष्मी चरणों में अर्पित कर पूजा अर्चना करें. पूजा पूर्ण होने के बाद इसे धारण कर लें. साथ ही रत्न धारण करते समय “ॐ महालक्ष्म्यै नमः” या “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें. इस रत्न को पुरुषों को दाहिने हाथ की मध्यमा या अनामिका उंगली में धारण करें. वहीं महिलाओं को यह रत्न दाहिनी या बाएं हाथ की मध्यमा या अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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