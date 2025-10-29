FacebookTwitterYoutubeInstagram
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 

ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी 

PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत

स्वास्थ्य मंत्रालय ने वजन घटाने का अचूक फॉर्मूला बताया, इन फ्री टिप्स से वेट होगा कम

Som Pradosh Vrat: 3 नवंबर को है 'सोम प्रदोष व्रत' का दुर्लभ योग, शिव भक्तों को मिलेगा दोगुना पुण्य

Marriage Kundali: लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, कुंडली में कब और कैसे बनते हैं ये योग

सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर

Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी 

ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो भाग जाएं वरना जान चली जाएगी

PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत

PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 

1 नवंबर को भगवान विष्णु के जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते

धर्म

Som Pradosh Vrat: 3 नवंबर को है 'सोम प्रदोष व्रत' का दुर्लभ योग, शिव भक्तों को मिलेगा दोगुना पुण्य

हिंदू धर्म में हर महीने में दो बार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है. कार्तिक माह का पहला प्रदोष व्रत 3 नवंबर को है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 29, 2025, 01:06 PM IST

Som Pradosh Vrat: 3 नवंबर को है 'सोम प्रदोष व्रत' का दुर्लभ योग, शिव भक्तों को मिलेगा दोगुना पुण्य
इस साल कार्तिक मास का पहला प्रदोष व्रत 3 नवंबर 2025, सोमवार को है. यह दिन इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस दिन न केवल सोम प्रदोष बल्कि रवि योग भी है. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. इसलिए प्रदोष व्रत और सोमवार का संयोग एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है. इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को दोगुना पुण्य प्राप्त होता है.

प्रदोष व्रत क्या है और इसका महत्व क्या है

हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत हर महीने में दो बार त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, एक बार कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में. यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है. शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 नवंबर को सुबह 5:07 बजे से शुरू होकर 4 नवंबर को सुबह 2:05 बजे तक रहेगी. इसलिए यह व्रत 3 नवंबर को ही रखा जाएगा.

सोम प्रदोष के विशेष लाभ

जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है, तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस व्रत को करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो या मानसिक तनाव में हों, उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि जो भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की विधि-विधान से पूजा करते हैं, उन्हें संतान और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है.

व्रत एवं पूजा विधि

प्रदोष व्रत के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें. इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और भगवान शिव का अभिषेक करें. शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, जल और दूध अर्पित करें. पूरे परिवार के साथ शिव परिवार की पूजा करें और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें. अंत में शिव चालीसा और आरती का पाठ करें और भगवान शिव से सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करें. पूजा पूरी होने के बाद ही व्रत खोलें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

