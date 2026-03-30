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Som Pradosh Vrat Katha: सोम प्रदोष व्रत के साथ जरूर पढ़ें महादेव की ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता व्रत और पूजा

सोम प्रदोष व्रत के साथ जरूर पढ़ें महादेव की ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता व्रत और पूजा

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Som Pradosh Vrat Katha: सोम प्रदोष व्रत के साथ जरूर पढ़ें महादेव की ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता व्रत और पूजा

जिस तरह से एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है. ठीक वैसे ही प्रदोष व्रत करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस दिन ​व्रतियों को सोम प्रदोष व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए. इसके पूर्ण होने पर व्रत और मनोकामना पूरी होती है.

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Nitin Sharma

Updated : Mar 30, 2026, 11:28 AM IST

Som Pradosh Vrat Katha: सोम प्रदोष व्रत के साथ जरूर पढ़ें महादेव की ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता व्रत और पूजा

Som Pradosh Vrat Katha 

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Som Pradosh Vrat Katha: हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है. इनमें सप्ताह का पहला दिन सोमवार महादेव को समर्पित है. इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करना शुभ होता है. वहीं इस दिन प्रदोष व्रत होना बहुत ही विशेष माना जाता है. प्रदोष व्रत माह में दो बार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है. इसमें महादेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है, लेकिन प्रदोष व्रत बिना कथा पढ़ें अधूरा माना जाता है. आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व से लेकर इसकी कथा...

प्रदोष व्रत का महत्व

इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है. ऐसे में इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा. प्रदोष में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन के सुख शांति और समृद्धि का संचार होता है. जीवन के सभी संकट दूर होते हैं. सोम प्रदोष व्रत पर पूजा अर्चना करने के साथ ही यह व्रत कथा जरूर पढ़ें, कथा पढ़ने से पूजा पूरी होती है. शिव जी प्रसन्न होकर जीवन के सारे दुख दूर करते हैं, आइए पढ़ते हैं व्रत कथा.

सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन समय में एक एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी. वो बहुत गरीब थी. वो भिक्षा मांगकर अपना और अपने बच्चे का जीवन चला रही थी. एक बार उसे नदी किनारे एक घायल बालक मिला. वो कोई आम बालक नहीं, बल्कि विदर्भ का राजकुमार था. उसके माता-पिता को मारकर उसका राज्य छीन लिया गया था.

ब्राह्मणी राजकुमार को अपने घर लेकर आ गई और अपने बेटे की तरह उसका पालन-पोषण करने लगी. कुछ समय बाद वो दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई. जहां ऋषि उनको मिले. ऋषि ने ब्राह्मणी और दोनों बालकों को सोम प्रदोष व्रत रखने और उसकी कथा पढ़ने को कहा.ऋषि की आज्ञा मानकर ब्राह्मणी और बालकों ने पूरी निष्ठा से सोम प्रदोष व्रत रखा और कथा पढ़ी.

कुछ समय बाद, बड़ा होने पर राजकुमार की मुलाकात गंधर्व कन्या से हुई. कन्या का नाम अंशुमति था. राजकुमार और अंशुमती को एक-दूसरे से प्रेम हो गया. जब गंधर्व राज को विदर्भ के राजकुमार की सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया. विवाह के बाद, राजकुमार को गंधर्व सेना की मदद से अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया.

राजकुमार ने उस ब्राह्मणी और उसके बेटे को राजमहल में स्थान दिया. सोम प्रदोष व्रत और कथा के प्रभाव से राजकुमार को उसका राज्य मिला और ब्राह्मणी की गरीबी सदा के लिए दूर हो गई.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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