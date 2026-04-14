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Solar New Year 2026: सूर्य गोचर के साथ ही बढ़ेगी ऊर्जा, मेष संक्रांति पर ये काम करने से जीवन में खुलेंगे सुख समृद्धि के रास्ते

आज सूर्य के गोचर के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी. इस दिन से हिंदू धर्म में शहनाई बजना शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं मेष संक्रांति पर कौन से काम करने से चाहिए, जिससे सफलता के द्वार खुलते हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 14, 2026, 12:04 PM IST

Solar New Year 2026: सूर्य गोचर के साथ ही बढ़ेगी ऊर्जा, मेष संक्रांति पर ये काम करने से जीवन में खुलेंगे सुख समृद्धि के रास्ते

Mesh Sankranti Upay

Credit Image AI

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ग्रहों के राजा सूर्य जब भी मीन राशि से निकलरक मेष राशि में आते हैं. उसी दिन को मेष संक्रांति के रूप में नाया जाता है. इस दिन को सौर नववर्ष का प्रतीक माना गया है. इस साल सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर रहे हैं. ऐसे में सौर नववर्ष यानी मेष संक्रांति 14 अप्रैल को पड़ रही है. इस दिन को कई राज्यों में नये साल के रूप में मनाया जाता है.

इन राज्यों में मेष संक्रांति में बैसाखी और नया साल

चंद्र वर्ष के अनुसार, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि पर हिंदू नववर्ष में गुड़ी पड़वा (मराठी नया साल), उगादि (तमिल नया साल) और चेटीचंड मनाया जाता है. वहीं इसी तरह सौरवर्ष में बैसाखी में पंजाबी नया साल, पना संक्रांति, बोहाग बिदू, बिखोती, पोईला बोइसाख (बंगाली नया साल), तमिल नया साल आदि मनाए जाते हैं.

यह है सौर नववर्ष का महत्व

मेष संक्रांति पर ही सौर नववर्ष मनाया जाता है. इस दिन कई राज्यों में बैसाखी से लेकर सौर कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाया जाता है. वहीं सूर्य के मेष राशि में गोचर करते ही खरमास का अंत हो जाता है. इसलिए इस दिन को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. इसी दिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. जीवन में नई शुरुआत के साथ ही ऊर्जा और उत्साह का संदेश मिलता है. यह समय नये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करने आत्मविश्वास बढ़ाने और नई योजनाओं को शुरू करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. 

इस दिन जरूर करने चाहिए ये काम

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस दिन व्यक्ति को भगवान का नाम जाप करने के साथ ही दान पुण्य करना चाहिए. इस दिन विशेष रूप से सूर्यादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए. बहुत से लोग इस शुभ दिन पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं. पूजा पाठ करते हैं. इससे व्यक्ति के संकट और कष्ट दूर होते हैं. जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है. 

जरूर करें सूर्यदेव की उपासना

मेष संक्रांति पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव की उपासना करना बेहद शुभ होता है. इससे जीवन में सकारात्मकता आती है. एक नई एनर्जी आती है, जिससे व्यक्ति का विकास होता है. इस दिन व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए. इसके बाद तांबे के कलश में जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़ और लाल चंदन या रोली डालकर सूर्यदेव को जल दें. सूर्यदेव को नमस्कार कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. गरीब व जरूरतमंदों को दान करें. ऐसा करने से जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं.  

सूर्य देव के मंत्रों का करें जाप 

वैसे तो साल भर ही ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा अर्चना, जल देना और मंत्रों का जाप करना शुभ होता है, लेकिन मेष संक्रांति पर इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इस दिन व्यक्ति को जरूर सूर्य को जल देने के साथ ही ॐ सूर्याय नमः, ॐ मित्राय नमः, ॐ घृणि सूर्याय नमः, ॐ सूर्यनारायणायः नमः, 'ॐ आदित्याय विदमहे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, मंत्रों का जाप करना चाहिए. इससे कुंडली में सूर्यदोष दूर होता है. जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं. भाग्य जागृत होता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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