Surya Grahan Upday: क्या सभी 12 राशियों पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव? जानें किन उपायों से कम होगा असर

Surya Grahan Impact on Zodiac Sign: इस साल पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी, अब इसकी समाप्ति सूर्य ग्रहण से होने जा रही है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है...

Solar Eclipse Impact on Zodiac Sign: इस साल पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी, अब इसकी समाप्ति सूर्य ग्रहण से होने जा रही है. भारतीय समय के अनुसार, इस बार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) 21 सितंबर को लगने वाला है, जो रात 11 बजे शुरू होगा और इसका समापन देर रात 3 बजकर 23 मिनट पर होगा. बता दें कि इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे से ज्यादा की होगी. हालांकि यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा. ऐसी मान्यता है कि ग्रहण का प्रभाव केवल उन स्थानों पर पड़ता है, जहां यह दृश्यमान होता है. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सभी 12 राशियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है...

जान लें सूर्य ग्रहण का समय

21 सितंबर 2025 को लगेगा सूर्यग्रहण (Surya Grahan Timing)

आंशिक ग्रहण आरंभ : सायं 5:29 UTC यानी भारत में रात 10:59 बजे से

ग्रहण का चरम बिंदु : 7:41 UTC यानी भारत में रात 1:11 बजे (22 सितंबर)

ग्रहण का अंत : 9:53 UTC यानी भारत में सुबह 3:23 बजे (22 सितंबर)

यह भी पढ़ें: चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्यग्रहण की बारी, भारत समेत दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और राजनैतिक उथल-पुथल का अंदेशा



सभी 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का असर और उपाय (Solar Eclipse Impact on 12 Zodiac Sign List)

मेष राशि- मानसिक तनाव, जल्दबाजी से हो सकती है हानि.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़–चना का दान करें.

वृषभ राशि- धन हानि और अनावश्यक खर्च हो सकता है

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.

मिथुन राशि- दाम्पत्य जीवन में असहमति हो सकती है

उपाय: तुलसी पर जल चढ़ाएं और शुक्ल मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि- स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं पैदा हो सकती हैं.

उपाय: दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से प्रभाव कम होगा.



सिंह राशि- संतान और शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और गेहूं का दान करें.



कन्या राशि- परिवार में असंतुलन बन सकता है.

उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हरे मूंग का दान करें.



तुला राशि- यात्रा में व्यवधान और वाणी में कटुता आ सकती है

उपाय: माता सरस्वती की पूजा करें और मीठा भोजन बांटें.

वृश्चिक राशि- आर्थिक दबाव हो सकता है, निवेश में सावधानी बरतें

उपाय: रुद्राभिषेक करें और काले तिल दान करें.

धनु राशि- आत्मविश्वास घटेगा और काम अटकेंगे.

उपाय: विष्णु सहस्रनाम पाठ करें और पीली वस्तुएं दान करें



मकर राशि- संपत्ति विवाद की संभावना है.

उपाय: शनि मंत्र का जप करें और उड़द दान करें.

कुंभ राशि- मित्रों से मतभेद, मानसिक बेचैनी हो सकती है.

उपाय: राहु–केतु शांति हेतु नारियल प्रवाहित करें.

मीन- खर्च अधिक और धन की कमी हो सकती है

उपाय: शिवजी को जल में चावल डालकर अर्पित करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.