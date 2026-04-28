Surya Grahan 2026: जल्द लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जान लें तारीख से लेकर इसका समय और सूतक काल

सूर्य ग्रहण का प्रभाव सिर्फ राशियों पर ही नहीं, देश दुनिया और जातकों पर भी पड़ता है. इसका प्रभाव सूतक काल से शुरू हो जाता है.

Surya Grahan 2026: ग्रहों के फेरबदल के बीच साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. खगोलीय और ज्योतिष दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा. सूर्य ग्रहण का प्रभाव सिर्फ राशियों पर ही नहीं, देश दुनिया और जातकों पर भी पड़ता है. वहीं गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनें की जरूरत होती है. ऐसे में लोग ग्रहण लगने से लेकर उसके सूतक काल को जानना चाहते हैं. ग्रहण से काफी दिन पहले ही इसको जानना चाहते हैं. आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण से लेकर सूतककाल और इसके प्रभाव क्या हैं.

इस दिन लगेगा दूसरा सूर्य ग्रहण

हिंदू शास्त्र के अनुसार, इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है. भारतीय समय के अनुसार, यह ग्रहण 12 अगस्त की रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 13 अगस्त 2026 की सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा.

भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसकी वजह जिस समय सूर्य ग्रहण लगेगा. उस समय भारत में अंधेरा रहता है. यह समय सूर्य के छिपने का होता है. ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान खासकर गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

सूतक काल भी नहीं होगा मान्य

सूर्य या चंद्र ग्रहण के बीच सूतक काल का प्रभाव 9 घंटे पहले लग जाता है. सूतककाल शुरू होते ही पूजा पाठ से लेकर मंदिर के द्वार और खानपान बंद कर दिया जाता है. इसके साथ ही नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन इस बार घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा. ऐसे में सूतककाल भी प्रभावी नहीं रहेगा.

इन जगहों पर दिखेगा सूर्य ग्रहण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण होने के साथ ही ग्रीनलैंड से लेकर आर्कटिक और आइसलैंड में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. इसके साथ ही उत्तरी स्पेन और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में भी इसका खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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