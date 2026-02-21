Skanda Sashti 2026: कल रखा जाएगा स्कंद षष्ठी का व्रत, जानें महिलाएं क्यों रखती हैं इस दिन व्रत, शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि की समाप्ति के षष्ठी तिथि की शुरुआत के साथ ही स्कंद षष्ठी का पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है.

हिंदू धर्म में फाल्गुन माह में षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती हैं. इन्हें ही भगवान स्कंद, मुरुगन और सुब्रह्मणय कहा गया है. इस बार स्कंद षष्ठी 22 फरवरी 2026 रविवार को पड़ रही है. इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति, बुद्धि, सुरक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी की पूजा अर्चना और व्रत रखती हैं.

यह है स्कंद षष्ठी का न‍ियम

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि की समाप्ति के षष्ठी तिथि की शुरुआत के साथ ही स्कंद षष्ठी का पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है. इस दिन महादेव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा अर्चना करने के साथ ही उनके प्रिय भोग लगाये जाते हैं. भगवान स्कन्द को पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य खासकर कंदमूल जैसे आलू, शकरकंद और फल चढ़ाना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही व्रत का संकल्प लें. शाम के समय भगवान की आरती के बाद व्रत का पारण करें. इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है.

स्कंद षष्ठी का शुभ मुहूर्त और योग

22 फरवरी को स्कंद षष्ठी की पूजा अर्चना व्रत किया जाएगा. इसमें शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह 5 बजकर 12 मिनट से लेकर 6 बजकर 3 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से लेकर 12 बजकर 58 मिनट तक विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 29 मिनट से 3 बजकर 14 मिनट तक है. वहीं गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 14 मिनट से 6 बजकर 39 मिनट तक अमृत काल सुबह 11 बजकर 4 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक है.

सर्वार्थ सिद्धि योग

इस बार स्कंद षष्ठी पर कई शुभ योग बन रहे हैं. इनमें 22 फरवरी को बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शाम 5 बजकर 54 मिनट तक और रवि योग शाम 5 बजकर 54 मिनट से 23 फरवरी की सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. यह योग पूजा अर्चना से लेकर जप और तप के लिए बेहद अच्छा है. वहीं अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल शाम 4 बजकर 51 मिनट से लेकर 6 बजकर 16 मिनट तक रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

