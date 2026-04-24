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Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

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Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

सीता नवमी के दिन ही मां सीता का प्रकाट्य हुआ था. इसी लिए इस दिन विशेष रूप से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 24, 2026, 05:34 PM IST

Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Sita Navami 2026

(Credit Image AI)

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Sita Navami 2026: हिंदू धर्म में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का बड़ा महत्व है. इसी तिथि पर सीता नवमी का त्योहार मनाया जाता है. इसी दिन मां सीता का प्राकट्य हुआ था. यही वजह है कि सीता नवमी को जानकी नवमी भी काह जाता है. इस साल सीता नवमी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. आइए जानते हैं सीता नवमी की तिथि से लेकर इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व...

इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 24 अप्रैल 2026 को शाम 7 बजकर 21 मिनट से होगी. इसका समापन अगले दिन 25 अप्रैल को शाम 6 बजकर 27 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए इस बार सीता नवमी का त्योहार 25 अप्रैल को मनाया जाएगा. इसी दिन सीता माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत किया जाएगा. 

पूजा का शुभ मुहूर्त

इस बार सीता नवमी की तिथि 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन माता का पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 58 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. इस दौरान माता सीता की पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्हें प्रिय भो लगाएं. ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है. सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

इन मंत्रों का करें जाप

सीता नवमी पर इन मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ होता है. इसलिए आप ॐ सीतायै नमः.., ॐ श्री सीता-रामाय नमः.. और ॐ जनकनंदिन्यै विद्महे, भूमिजायै धीमहि, तन्नो सीता प्रचोदयात्.. का जाप कर सकते हैं. इससे जीवन में आ रही सभी अटकले नष्ट हो जाएगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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