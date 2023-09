Death Signs in Body: शरीर में दिखने लगें ऐसे लक्षण तो समझें नजदीक है मौत, इस पुराण में कही गई ऐसी बात

Signs Before Death: मृत्यु से पहले कई संकेत मिलते हैं हालांकि लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं.

डीएनए हिंदीः यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार, यमराज (Yamaraj) व्यक्ति को मृत्यु से पहले कई संकेत देते हैं. मृत्यु से पहले के ये संकेत (Signs Before Death As Per Garuda Purana) व्यक्ति को सपने में या वास्तव में अनुभव होते हैं. हालांकि लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन संकेतों (Signs Before Death) को अनदेखा कर देते हैं. आज हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इन संकेतों के बारे में गरुड़ पुराण (Garuda Purana) में भगवान विष्णु ने बताया है.

यमराज मृत्यु से पहले देते हैं ऐसे संकेत (Signs Of Death)

- गरुड़ पुराण के अनुसार, व्यक्ति की पानी या तेल में सही से परछाई नहीं बन रही है या प्रतिबिंब विकृत दिख रहा है तो यह मृत्यु के नजदीक आने का संकेत है.

- मरने का समय निकट आता है तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है. कई बार व्यक्ति को पास में बैठे लोग भी नहीं दिखाई देते हैं.

- मृत्यु से पहले यम के दो दूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं. जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं होते हैं वह लोग इन दूतों से बहुत डर जाते हैं. जबकि अच्छे कर्म वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय भी डर नहीं लगता है.

- खुद को गधे पर सवार होते हुए देखना, सपने में किसी मृत व्यक्ति या पूर्वज को देखना भी मृत्यु के संकेत हैं. ये संकेत देखना अशुभ होता है.

- बालों का सफेद होना, दांत टूट जाना, शरीर का सही से काम न करना, ये सभी लक्षण एकसाथ दिखने लगे तो समझ लें कि यह मौत से पहले के संकेत हैं.

- अंत समय के नजदीक आने पर व्यक्ति को अपने आस-पास सायों यानी आत्माओं के होने का अहसास होता है. इन सभी संकेतों से आप मृत्यु के समय निकट आने का अंदेशा लगा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

