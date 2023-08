Good Luck Signs: अच्छा समय आने पहले मिलते हैं ऐसे संकेत, धन-दौलत और खुशियों से भर जाता है जीवन

Good Luck Signs: व्यक्ति के जीवन में जब भी उतार-चढ़ाव आते तो उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं. व्यक्ति के अच्छा समय आने से पहले भी कई शुभ संकेत मिलते हैं.

डीएनए हिंदीः व्यक्ति के जीवन में समय हमेशा एक-सा नहीं रहता है. जीवन में सुख-दुख का साथ बना रहता है. व्यक्ति के जीवन में जब भी उतार-चढ़ाव आते तो उसे कई तरह के संकेत (Signs Before Good Time) मिलते हैं. जब व्यक्ति का अच्छा वक्त आता है तो भगवान उसे कई खास संकेत (Signs Before Good Time) देते हैं. समय इतना बलवान होता है कि वह किसी को भी राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है. तो चलिए ईश्वर की ओर से शुभ समय आने से पहले मिलने वाले संकेतों (Signs Before Good Time) के बारे में आपको बताते हैं.

अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं ऐसे संकेत (Signs Before Good Time)

1. व्यक्ति की नींद अक्सर रात को बीच-बीच में खुल जाती है. हालांकि आपकी यह नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह जीवन में बदलाव की ओर इशारा करता है. ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना शुभ समय आने के संकेत देता है.

2. लोगों के घर में प्रतिदिन गाय का आगमन और भोजन की गुहार लगाना भी शुभ समय आने के संकेत देता है. गाय के साथ-साथ घरों में पशु-पक्षियों का आगमन भी शुभ होता है.

3. सपने में मंत्रों, शंख और मंदिर की घंटी की आवाज का सुनाई पड़ना भी शुभ माना जाता है. सपने में प्रभु श्री राम का नाम सुनाई देना भी जीवन में अच्छे समय के आने के संकेत देता है.

4. व्यक्ति के अंगों के फड़कने से भी अच्छे समय आने के संकेत मिलते हैं. पुरुषों के दाएं अंग यानी आंख और हाथ का फड़कना शुभ होता है. महिलाओं में इसके विपरीत बाएं अंग का फड़कना शुभ माना जाता है.

5. बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है. ऐसे में अगर छोटे बच्चे आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो यह सकारात्मक संकेतों की ओर इशारा करते हैं.

