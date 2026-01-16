Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है. उन्हें भोग लगाया जाता है. इससे भक्त पर महादेव की कृपा होती है. व्यक्ति के जीवन की सभी उलझनें दूर हो जाती हैं.

आज शुक्रवार का दिन होने के साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत है. यह व्रत भगवान शिव के बेहद प्रिय व्रतों में से एक है. यह हर माह की त्रयोदशी में रखा जाता है. प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है. उन्हें भोग लगाया जाता है. इससे भक्त पर महादेव की कृपा होती है. व्यक्ति के जीवन की सभी उलझनें दूर हो जाती हैं, लेकिन यह व्रत बिना बिना कथा के पाठ और महादेव की आरती के पूर्ण नहीं होता. इसलिए प्रदोष व्रत पर महादेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रदोष व्रत की कथा और शिवजी की आरती जरूर करनी चाहिए. आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा और आरती...

प्रदोष व्रत की कथा

सूत जी बोले - प्राचीन समय की बात है. एक नगर में तीन मित्र निवास करते थे. तीनों मित्रों के बीच अच्छी दोस्ती थी. उन मित्रों में एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र तथा तीसरा एक धनिक का पुत्र था. राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था लेकिन गौना नहीं हुआ था.

एक दिन तीनों मित्रों के मध्य स्त्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी. ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुये बोला - 'स्त्री ही भवन को घर बनाती है तथा स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है.' धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे तथा उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने का निश्चय किया. उसने घर पहुंचकर माता-पिता को भी अपना निर्णय बताया. उसके माता-पिता ने कहा - 'वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं, इस समयावधि में बहु-बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्र उदय होने के उपरान्त तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना.'

पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा धनिक पुत्र

माता-पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी धनिक पुत्र ने अपना हठ नहीं छोड़ी. वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया. ससुराल में उसके सास-ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात् पुत्री की विदाई करने का निवेदन किया, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी और अपने निर्णय पर अडिग रहा. अन्ततः अपने दामाद के हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया.

टूट गया बैलगाड़ी का पहिया

ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति-पत्नी नगर की सीमा से कुछ दूर ही निकले थे कि अकस्मात् ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया तथा एक बैल की टांग टूट गयी. इस दुर्घटना के कारण वे दोनों नीचे गिर गये तथा उसकी पत्नी भी गम्भीर रूप से घायल हो गयी. इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा. वह अभी कुछ ओर आगे बढ़ा ही था कि मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेरकर उनका सारा धन-धान्य आदि लूट लिया. लूटपाट हो जाने के उपरान्त धनिक का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा. ज्यों ही वह घर पहुंचा, वहां उसे एक सर्प ने डस लिया. उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया. वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया तथा बोले - 'आगामी तीन दिवस में उसकी मृत्यु हो जायेगी.'

शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लें

उसी समय इस घटना की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुयी. उसने धनिक से कहा - 'आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहु के घर वापस भेज दीजिये तथा शुक्र प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिये. यह सारी बाधायें इसीलिये उत्पन्न हुयी हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, यदि यह वहां पहुंच गया तो इसके प्राण बच जायेंगे.' धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा तथा उसने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को वापस लौटा दिया. ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा. तदुपरान्त भगवान शिव की कृपा से दोनों पति-पत्नी ने शेष जीवन सुख एवं आनन्दपूर्वक व्यतीत किया तथा अन्त में उत्तम लोक को प्राप्त हुए.

इति श्री शुक्र प्रदोष व्रत कथा सम्पूर्ण



शिव जी की आरती

जय शिव ओंकारा ॐ जय शिव ओंकारा.

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्द्धांगी धारा. ॐ जय शिव…

एकानन चतुरानन पंचानन राजे.

हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे. ॐ जय शिव…

दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे.

त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे. ॐ जय शिव…

अक्षमाला बनमाला मुण्डमाला धारी.

चंदन मृगमद सोहै भाले शशिधारी. ॐ जय शिव…

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे.

सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे.. ॐ जय शिव…

कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धर्ता.

जगकर्ता जगभर्ता जगसंहारकर्ता.. ॐ जय शिव…

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका.

प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका.. ॐ जय शिव…

काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दी ब्रह्मचारी.

नित उठि भोग लगावत महिमा अति भारी.. ॐ जय शिव…

त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे.

कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे.. ॐ जय शिव…

जय शिव ओंकारा हर ॐ शिव ओंकारा.

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा॥ ॐ जय शिव ओंकारा…

