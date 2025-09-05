Shukra Pradosh Vrat 2025: इस व्रत को करने मात्र से पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना, मिलेगा महादेव का आशीर्वाद

शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना शाम के समय की जाती है. इस दिन व्रत करने के साथ ही भगवान जाप करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है. भक्त की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. शुक्रवार को पड़ने पर इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है. यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है. इसे करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के दुख और समस्याएं कम हो जाती हैं. वहीं महादेव की कृपा प्राप्ति से व्यक्ति के हर काम बन जाते हैं. घर सुख और समृद्धि का वास होता है.

इस दिन रखा जाएगा शुक्र प्रदोष व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 सितंबर को पहला शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा. यह व्रत 5 सितंबर की सुबह 4 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर 6 सितंबर की सुबह 3 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11 बजकर 54 मिनट से शुरू होकर दोपहर के 12 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. वहीं राहुकाल का समय सुबह 10 बजकर 45 मिनट से शुरू होकर दोपहर के 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

यह शुक्र प्रदोष का धार्मिक महत्व

शुक्र प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. भगवान शिव व्रत को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करते हैं. यह व्रत विशेष रूप से प्रेम और संबंधों को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है.पौराणिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत के पूजन की विधि सरल तरीके से बताई गई है. इस दिन पूजा करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म-स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल को साफ करें. उस पर आटा, हल्दी, रोली, चावल, और फूलों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें. अब कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें.

भगवान को अर्पित करें चीजें

प्रदोष व्रत कर रहे हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्हें दूध, जल, दही, शहद और घी से स्नान कराने के बाद बेलपत्र, माला-फूल, इत्र, जनेऊ, अबीर-बुक्का, जौ, गेहूं, काला तिल, शक्कर आदि अर्पित करें. इसके साथ ही धूप और दीप जलाकर प्रार्थना करें. भगवान शिव के मंत्र 'ओम नमः शिवाय' मंत्रों का जप करें. ऐसा करने से भगवान भक्त की हर कामना को पूर्ण करते हैं.

