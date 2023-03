Grah Gochar 2023: शुक्र व मंगल के गोचर के बाद इन राशियों के शुरू हुए अच्छे दिन, एक महीने रहेगी इनकी मौज

Updated: Mar 15, 2023, 07:02 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: ग्रहों के राशि परिवर्तन (Grah Rashi Parivartan 2023) से सभी 12 राशि के जातकों का जीवन प्रभावित होता है. ग्रह-नक्षत्रों का सीधा असर राशि के जातकों के जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक रूप में देखने को मिलता है. हाल ही में शुक्र और मंगल ग्रह ने राशि परिवर्तन (Shukra Mangal Rashi Parivartan) किया है. मार्च महीने में हुआ शुक्र व मंगल ग्रह का यह गोचर (Shukra Mangal Gochar) कई राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है. 12 मार्च को शुक्र ग्रह मीन राशि में गोचर (Shukra Grah Gochar) कर चुके हैं और 13 मार्च को मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर (Mangal Grah Gochar) कर चुके हैं. इन दोनों ग्रहों के गोचर से 4 राशि के जातकों का आने वाला एक महीना बहुत ही शुभ होने वाला है. तो चलिए जानते हैं कि किन राशि जातकों के लिए यह समय वरदान साबित हो सकता है.

शुक्र व मंगल ग्रह गोचर से इन राशि के जातकों को होगा फायदा (Shukra And Mangal Gochar Benefits For These Zodiac)

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों को घर परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तेयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है. वाहन खरीदने का योग बन रहा है और आपको दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा. आपके लिए यह समय आय में वृद्धि के लिए भी शुभ साबित हो सकता है.

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

शुक्र और मंगल के गोचर होने के बाद का यह समय आपके लिए शुभ साबित होने वाला है. नौकरी-व्यापार में तरक्की और आय में वृद्धि के लिए समय उचित रहने वाला है. आपको कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है. आपको परिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी.

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)



आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी होगी. शिक्षा के कारण विदेश जाने की संभावना बन रही है. आपकी नौकरी में भी बदलाव हो सकता है. आपको घर में माता या किसी और सदस्य की वजह से धन लाभ हो सकता है. इस दौरान आपका मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

इस ग्रह गोचर से वृश्चिक राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी. नौकरी व्यापरा में तरक्की मिलने से आपकी आय में भी वृद्धि होगी इतना ही नहीं आपके संचित धन में भी बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

