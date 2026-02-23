FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CM योगी ने सिंगापुर के ITE कॉलेज का दौरा किया. यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा. उनकी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. यूपी में निवेश को लेकर चर्चा की.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मणिपुर की छोटी सी फीचर फिल्म ने जीता BAFTA, आखिर फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'बूंग' ऐसा क्या है खास?

मणिपुर की छोटी सी फीचर फिल्म ने जीता BAFTA, आखिर फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'बूंग' ऐसा क्या है खास?

Ego और Overconfident को ड्रेसिंग रूम में... साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार के बाद फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा

Ego और Overconfident को ड्रेसिंग रूम में... साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार के बाद फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा

Snake Bite In Pregnancy: क्या सच में गर्भवती महिलाओं को नहीं काटते सांप, इसमें कितनी है सच्चाई?

क्या सच में गर्भवती महिलाओं को नहीं काटते सांप, इसमें कितनी है सच्चाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!

इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!

वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई

वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई

Homeधर्म

धर्म

Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता

सुंदरता और ऐश्वर्य के कारक शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है. उनके इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन इनमें 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके लिए शुक्र नक्षत्र गोचर बेहद शुभ साबित होने वाला है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 23, 2026, 02:58 PM IST

Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, प्रेम और धन का कारक माना जाता है. जब भी शुक्र अपनी चाल बदलता है, तो इसका सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इस समय शुक्र पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. इसलिए, इन चार राशियों के जातकों को हर कार्य में लाभ मिलने की संभावना है.
 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र मानसिक गहराई, रहस्य और परिवर्तन का प्रतीक है. जब शुक्र इस नक्षत्र में गोचर करता है, तो प्रेम, कला, धन और सौंदर्य में वृद्धि होती है. यह गोचर व्यक्ति को मानसिक शांति, रचनात्मक ऊर्जा और वैभव प्रदान करने में लाभकारी माना जाता है. यह व्यक्तिगत संबंधों और आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव लाता है. आइए जानते हैं कि शुक्र के इस गोचर से किन 4 राशियों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर प्रेम और रिश्तों में मधुरता लाएगा. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और रिश्तों में समझदारी आएगी. व्यापार या नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने निवेश लाभकारी साबित होंगे. कला, संगीत या रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि और सफलता दोनों में वृद्धि होगी. मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा. इस समय आप महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय सोच-समझकर ले सकते हैं. सोशल नेटवर्क पर नए संपर्क लाभकारी साबित होंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हल्का योग या ध्यान लाभकारी होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में शुक्र का गोचर कैरियर और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा. नए प्रोजेक्ट सफल हो सकते हैं और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे और रिश्तों में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा. यात्रा या शिक्षा में भी सफलता की संभावना है. आत्मनिर्भर बनने के प्रयास इस दौरान फलदायी होंगे. पुराने विवादों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करें. निवेश और बचत दोनों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

कन्या राशि

इस गोचर के प्रभाव से कन्या राशि वालों के आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में सुधार आएगा. आपके प्रयास सफल होंगे और पुराने मानसिक भय दूर होंगे. प्रेम और मित्रता में मिठास आएगी. नौकरी या व्यवसाय में आपके निर्णय सही साबित होंगे और निवेश से लाभ मिलेगा. रचनात्मक कार्य आनंददायक होगा और मानसिक संतुलन बना रहेगा. नए प्रोजेक्ट शुरू करना शुभ रहेगा. परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी. पुरानी बीमारियों या तकलीफों में सुधार के संकेत हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर का समय लाभ और खुशियों से भरपूर रहेगा. सामाजिक संबंध मजबूत होंगे और पुराने मतभेद दूर होंगे. प्रेम संबंधों में उत्साह और सामंजस्य बढ़ेगा. करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. शिक्षा, कला और रचनात्मक कार्यों में सफलता की पूरी संभावना है. पेशेवर साझेदारी या नया सहयोग लाभकारी साबित होगा. मानसिक स्पष्टता और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी. यात्रा या धार्मिक कार्यों में भी लाभ के संकेत हैं. इसके साथ ही, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
Rahu Zodiac Signs: कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली
कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली
MORE
Advertisement
धर्म
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
Today Horoscope 22 February 2026: करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल
करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल
MORE
Advertisement