प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: अगर आप नया वाहन खरीदने (Buying New Vehicle) के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, लग्न व राशि का विशेष ध्यान देना चाहिए. इन सभी का ध्यान रखकर वाहन खरीदने से आपको लाभ होगा जबकि ऐसा न करने पर आपको भारी नुकसान भी हो सकता है. लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गाड़ी खरीदते हैं. कई बार लोगों को नया वाहन खरीदने (Buying New Vehicle) के बाद शुभ फल मिलते हैं तो कई बार नया वाहन खरीदना आपके लिए अशुभ साबित होता है. ऐसा आपके वाहन के शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat For Buying New Vehicle) और नक्षत्र में न खरीदने की वजह से होता है इसलिए नया वाहन खरीदते समय आपको सभी ज्योतिषी बातों का ध्यान (Buying New Vehicle According Jyotish Shastra) रखना चाहिए. तो चलिए जानते है नया वाहन खरीदने के लिए कौन-सा नक्षत्र, लग्न और दिन शुभ होता है.

इस शुभ तिथि में खरीदे नया वाहन (Shubh Tithi For Buying New Vehicle)

वाहन खरीदने के लिए प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है. इन तिथियों पर वाहन खरीदना आपके लिए शुभ होगा. अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इन तिथियों पर ही वाहन खरीदें.

शुभ नक्षत्र में खरीदे नया वाहन (Shubh Nakshatra For Buying New Vehicle)

नक्षत्र के अनुसार आपको अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा एवं रेवती नक्षत्र में ही नया वाहन खरीदना चाहिए. इन सभी नक्षत्रों को शुभ माना जाता है शुभ नक्षत्र में वाहन खरीदना बहुत ही लाभकारी होता है. आप इन नक्षत्र में वाहन खरीद सकते हैं.

वाहन खरीदने के लिए शुभ लग्न (Shubh Lagna For Buying New Vehicle)

वाहन खरीदना चर लग्न में बहुत ही शुभ माना जाता है. मेष, कर्क, मकर और तुला लग्न में खरीदा गया वाहन हमेशा चलता रहता है. आपको इन लग्न में वाहन खरीदना चाहिए. मिथुन, कन्या और धनु मीन लग्न में वाहन खरीदना भी शुभ होता है. अगर आप इस लग्न में वाहन न खरीद सकें तो द्विस्वभावी लग्न में भी वाहन खरीद सकते हैं.

इस दिन नया वाहन खरीदना होता है शुभ (Shubh Day For Buying New Vehicle)

नया वाहन सोमवार, बुधवार और गुरुवार को खरीदना चाहिए. इन दिनों नई गाड़ी खरीदना शुभ माना जाता है. आप शुक्रवार के दिन भी नया वाहन खरीद सकते हैं हालांकि शनिवार को वाहन नहीं खरीदना चाहिए. शनिवार के दिन लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है इससे शनिदेव नाराज होते हैं.

अपनी राशि के अनुसार चुनें गाड़ी का रंग



- मेष राशि जातकों को नीले या नीले से मिलते हुए रंग का वाहन खरीदना चाहिए. यह आपके लिए शुभ होगा.- वृषभ राशि वालों के लिए सफेद या क्रीम रंग का वाहन खरीदना शुभ होगा. अगर वृषभ राशि जातक के लोग वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो वह इसी कलर का वाहन खरीदें.- मिथुन राशि वालों को हरे और क्रीम कलर का वाहन खरीदना चाहिए. यह उनके लिए शुभ होगा.- कर्क राशि के लोगों को पीला, लाल और काले रंग का वाहन खरीदना अच्छा रहेगा. यह आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है.- सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रे और स्लेटी रंग का वाहन खरीदना चाहिए.- कन्या राशि जातको को नीले और सफेद रंग का वाहन खरीदना लाभकारी होगा. आपको इन्हीं कलर का वाहन खरीदना चाहिए.- तुला राशि के लिए भूरे और काले रंग का वाहन खरीदना शुभ होता है.- वृश्चिक राशि के लोगों को सफेद कलर का वाहन खरीदना चाहिए. यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा.- धनु राशि जातकों के लिए लिए लाल और सिल्वर रंग का वाहन खरीदना शुभ होता है.- मकर राशि के लोगों के लिए स्लेटी, सफेद, ग्रे रंग का वाहन खरीदना शुभ होता है.- कुंभ राशि वालों को ग्रे, नीला और सफेद कलर का वाहन खरीदना चाहिए. यह आपके लिए शुभ साबित होगा.- मीन राशि के जातकों को नारंगी, गोल्डन और पीले कलर की गाड़ी खरीदनी चाहिए.

