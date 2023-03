Vastu Tips For Shoes: घर में इस जगह जूते-चप्पल रखना होता है अशुभ, दुर्भाग्य और तनाव नहीं छोड़ेगा पीछा

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) के अनुसार, घर में सभी चीजों व उन्हें रखने की दिशा व दशा का विशेष महत्व होता है. यदि वस्तुओं को घर में सही वास्तु के साथ रखा जाए तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है. वहीं सही वास्तु नियमों (Vastu Niyam) का ध्यान न रखने पर नकारात्मकता आपको परेशान कर सकती है. वास्तु में घर में जूते चप्पल रखने के नियमों (Vastu Tips For Good Luck) के बारे में भी बताया गया है. वास्तु के अनुसार, आपको जूते व चप्पलों को कभी भी बेड के पास नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है और घर परिवार में रिश्तों में भी तकरार आ जाती है. इससे पति पत्नी के रिश्ते भी प्रभावित होते हैं. इन समस्याओं से बचने के लिए आपको जूते व चप्पलों से जुड़े वास्तु नियमों (Best Vastu Niyam) को अपनाना चाहिए. तो चलिए आपको इन वास्तु नियमों (Best Vastu Tips) के बारे में बताते हैं.

जूते चप्पलों के लिए अपनाएं ये वास्तु नियम (Vastu Tips For Shoes)

1. जूते चप्पलों को गलत तरीके से व गलत दिशा में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और लोगों को परेशानी होती है. भूलकर भी जूते चप्पल उल्टे नहीं रखने चाहिए इससे घर की सुख-शांती प्रभावित होती है. ऐसे में धन प्राप्ति में भी बाधा आती है जो गरीबी का कारण बन सकती है.

2. आपको जूते चप्पलों को हमेशा शू रैक में ही रखना चाहिए. घर में शू रैक लगाने के लिए पश्चिम या दक्षिण पश्चिम जगह को एकदम उचित माना जाता है. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शू रैक उत्तर या दक्षिण-पूर्व में नहीं होना चाहिए.

यह भी पढ़ें - Falgun Purnima 2023: आज है फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जान लें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

3. शू रैक को हमेशा ही घर के प्रवेश द्वार से दूर रखना चाहिए. घर का मैन गेट उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो भूलकर भी यहां पर शू रैक न लगाएं. आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखी अलमारी में भी जूते चप्पल रख सकते हैं.



4. उत्तर या पूर्व दिशा में जूते चप्पल रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है. मान्यताओं के अनुसार, उत्तर पूर्व दिशा को मां लक्ष्मी की दिशा माना जाता है. ऐसे में मां लक्ष्मी के नाराज होने से घर से लक्ष्मी चली जाती है और गरीबी आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर