Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद

Home

धर्म

शीतला अष्टमी या बसोड़ा हर साल की तरह इस बार भी चैत्र कृष्ण की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा. ऐसे में यह तिथि 11 मार्च 2026 को पड़ रही है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 10, 2026, 09:32 AM IST

शीतला अष्टमी या बसोड़ा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रत त्योहारों में से एक है. शीतला अष्टमी पर मां शीतला की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है. यह व्रत होली के बाद और नवरात्रि से पहले आता है. इस दिन मां शीतला की पूजा अर्चन करने क साथ ही घर में पकवान बनाये जाते हैं. वहीं कुछ घरों में बासी पकवान खाये जाते हैं, लेकिन इससे पूर्व माता शीतला को भोग लगाया जाता है. इसी वजह से इसे बसोड़ा भी कहा गया है. मान्यता है कि बसोड़ा पर बासी और ठंडा भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माता शीतला रोग-व्याधि और संक्रमण से रक्षा करती हैं. सभी के दुख दूर करती हैं... 

बसोड़ा कब है (Basoda 2026 Date)

हिंदू पंचांग के अनुसार, शीतला अष्टमी या बसोड़ा हर साल की तरह इस बार भी चैत्र कृष्ण की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा. ऐसे में यह तिथि 11 मार्च 2026 को पड़ रही है. इसमें पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6 बजकर 11 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 5 मिनट तक रहेगा. इस समय में माता रानी की पूजा अर्चना करने के साथ ही कथा का ध्यान जरूर रखें. माता शीतला की कथा के बिना यह व्रत और पूजा अधूरी मानी जाती है. आइए जानते हैं. शीतला अष्टमी की कथा...

शीतला अष्टमी व्रत कथा 

कथा के अनुसार, एक बार माता शीतला ने विचार किया कि, पृथ्वी जाकर देखना चाहिए कि लोग मेरी पूजा-उपासना करते हैं या नहीं. शीतला माता जब धरती पर आईं तो उन्होंने देखा कि, उनका कोई मंदिर स्थापित नहीं है और कोई भक्त विधिवत उनकी पूजा-उपासना भी नहीं करता है. शीतला माता गांव में भ्रमण करने लगी. गांव की गली में भ्रमण करते हुए किसी ने उनके ऊपर उबले चावल का गर्म पानी फेंक किया, जिससे उनके शरीर में तीव्र जलन होने लगी और फफोले भी पड़ गए. जलन और पीड़ा से व्याकुल होकर शीतला माता गांव में सहायता के लिए भटकने लगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की और लोगों ने अनदेखा कर दिया.

तब एक गरीब कुम्हारिन ने माता की दशा देखी. उसने दया भाव से माता को ठंडी बासी रोटी और दही खिलाई. ठंडा भोजन ग्रहण कर उनके शरीर की जलन कम हो गई. कुम्हारिन के सेवा-भाव से प्रसन्न होकर माता शीतला ने दर्शन दिया और साथ ही उसकी दरिद्रता भी समाप्त कर दी. माता शीतला ने कहा कि, होली के बाद आने वाली अष्टमी को जो भक्त श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करेगा और ठंडा व बासी भोजन का भोग लगाएगा, उसके घर में कभी धन-धान्य अभाव नहीं रहेगा. इसी विश्वास के आधार पर हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

