Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि

Shattila Ekadashi 2026 Vrat Paran: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है. एकादशी सभी तिथियों में सबसे बड़ी मानी जाती हैं. इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है. इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं. घर में सुख समृद्धि आती है. इसी में षटतिला एकादशी है, जिसका व्रत 14 जनवरी 2025 को रखा गया था, लेकिन व्रत पूर्ण व्रत पारण के बाद ही माना जाता है. इस व्रत का पारण आज यानी 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा. आइए जानते हैं व्रत पारण का समय और विधि...

द्वादशी तिथि में किया जाता है व्रत पारण

षटतिला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी आज द्वादशी तिथि में किया जाएगा. व्रत का पारण भी विधिपूर्वक किया जाना चाहिए. इसमें भगवान को भोग लगाने के बाद दान पुण्य करें. इसके बाद अन्न ग्रहण करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. अपने व्रती भक्त की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं.

षटतिला एकादशी 2026 तिथि और समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. षटतिला एकादशी की तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 17 मिनट से शुरू हो गई है. इसका समापन 14 जनवरी 2026 को 5 बजकर 52 मिनट पर होगा. वहीं द्वादशी तिथि की शुरुआत अगले दिन 15 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर रात 9 बजकर 21 मिनट तक रहेगी. ​

यह है व्रत पारण का शुभ मुहूर्त

षटतिला एकादशी के व्रत पारण का द्वादशी तिथि में किया जाता है. आज इस व्रत का पारण किया जाएगा. व्रत पारण का शुभ समय सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरु होकर 9 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. यह दो घंटे व्रत पारण के लिए बेहद शुभ रहेंगे. इस दौरान शैव और वैष्णव दोनों समुदायों के लोग श्रीहरि को भोग लगाने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं.

