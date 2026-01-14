Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Thailand Train Accident: थाईलैंड में क्रेन गिरने से पटरी से उतर गई ट्रेन, 22 की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल

Makar Sankranti 2026 Song: 'उड़ उड़ी जाए' से 'ढील दे दे रे भैया' तक, संक्रांति के जश्न में जोश भर देंगे ये 10 आइकॉनिक गाने

महाकुंभ की खूबसूरत साध्वी हर्षा ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया ऐलान? कुछ ऐसा मिला 1 साल तक की तपस्या का फल

मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद

दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi

पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को कूर्म द्वादशी मनाई जाती है. इसके लगभग 15 दिन बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की द्वादशी को कृष्ण कूर्म द्वादशी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की पूजा का विशेष महत्व होता है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 14, 2026, 10:39 AM IST

Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन मनाई जाने वाली तिल द्वादशी बहुत​ विशेष होती है. इस दिन तिल से स्नान करने से लेकर तिल का दान, तिल से हवन और तिल युक्त भोजन करने से बहुत लाभ मिलता है. हिंदू पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 8 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी.

हिंदू पंचांग के अनुसार, नक्षत्र ज्येष्ठा है, जो अगले दिन यानी 16 जनवरी की सुबह 5 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. सूर्योदय सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 46 मिनट पर होगा. चंद्रोदय 16 जनवरी की सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर और चन्द्रास्त दोपहर 2 बजकर 34 मिनट पर होगा. इस दिन वृद्धि योग है, जो रात 8 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. तैतिल करण रात 8 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. 

तिल द्वादशी व्रत का महत्व

किसी भी काम को करने से पहले राहुकाल नोट कर लें. दोपहर 1 बजकर 50 मिनट से 3 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया काम नहीं करना चाहिए.भविष्य पुराण के अनुसार, जब द्वादशी तिथि पर मूल नक्षत्र या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो तो इसे तिल द्वादशी कहा जाता है. इस साल 15 जनवरी को द्वादशी के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र है और अगले दिन मूल नक्षत्र शुरू हो रहा है. इस संयोग में तिल द्वादशी व्रत का विशेष महत्व है.

रोग और कष्टों से मिलती है मुक्ति

धर्म शास्त्रों में उल्लेखित है कि तिल द्वादशी का व्रत करने से व्यक्ति को कई जन्मों तक भयानक रोगों जैसे अंधापन, बहरापन, कोढ़ आदि से मुक्ति मिलती है. यह व्रत स्वास्थ्य, लंबी आयु और सदा निरोगी रहने का वरदान देता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. व्रत रखने वाले लोग तिल से बने व्यंजन जैसे तिल के लड्डू, तिल की चिक्की आदि बनाते और दान करते हैं. तिल दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

