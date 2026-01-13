Shattila Ekadashi 2026: इस बार किस दिन पड़ रही षटतिला एकादशी, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

जो व्यक्ति षटतिला एकारशी का व्रत रखता है. उसके सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं. भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

Shattila Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है. यह सभी तिथियों में विशेष मानी जाती है. इस एकादशी पर तिल को विशेष माना गया है. इसमें तिल से स्नान करने से लेकर उबटन लगाना, हवन और तिल तर्पण से इसे दान तक में शामिल किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति षटतिला एकारशी का व्रत रखता है. उसके सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं. भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी षटतिला एकादशी और इसका महत्व...

षटतिला एकादशी 2026

इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. एकादशी तिथि की शुरुआत 14 जनवरी को सुबह 5 बजकर 52 मिनट से होगी. यह देर शाम 7 बजकर 15 मिनट तक रहेगी. ऐसे में षटतिला एकादशी की पूजा और व्रत 14 जनवरी बुधवार को की जाएगी. साथ ही इसका व्रत पारण गुरुवार को सुबह 07 बजकर 15 मिनट से लेकर 09 बजकर 21 मिनट तक किया जाएगा.

षटतिला एकादशी की पूजा विधि

षटतिला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें. इसके बाद व्रत का संकल्प लें. भगवान विष्णु को उनकी पसंद के भोग प्रसाद अर्पित करें. इस दिन तिल से बनी मिठाई और तिल का दान जरूर करें. इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें भोग लगाएं. व्रत का पारण करें.

षटतिला एकादशी का महत्व

मान्यता है कि षटतिला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सभी पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं. व्यक्ति पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है. ये व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख-समद्धि प्रदान करता है. कर्ज और समस्याओं से छुटकारा मिलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.