Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां

Shardiya Navratri 2025 Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश

अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'

जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

Bihar Election: बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए किया बड़ा ऐलान, टैबलेट-स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद

PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

अब सफर में प्यास बुझाना होगा सस्ता, Indian Railways ने घटाए रेल नीर के दाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

एकलव्य स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बंपर भर्तियां, प्रिंसिपल से लेकर वॉर्डन तक के पदों के लिए करें अप्लाई

Shardiya Navratri 2025 Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश

नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां

नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां

जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

Homeधर्म

धर्म

Shardiya Navratri 2025 Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश

Shardiya Navratri Wishes In Hindi: शादरीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है. आप नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां से अपने प्रियजनों को यहां से मैसेज भेज सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 21, 2025, 01:22 PM IST

Shardiya Navratri 2025 Wishes: नवरात्रि के पावन मौके पर प्रियजनों को करें विश, यहां से भेजें शुभकामना संदेश

Navratri Wishes 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Happy Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा के रूपों की पूजा-अर्चना के लिए विशेष होता है. नवरात्रि में नौ दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा होती है. नवरात्रि में भक्त व्रत रखते हैं और अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं. नवरात्रि का शुभारंभ इस बार 22 सितंबर को हो रहा है. आप इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को यहां से विशेज भेज सकते हैं. हम आपके लिए चुनिंदा मैसेज लेकर आए हैं.

नवरात्रि पर यहां से भेजें शुभकामना संदेश (Shardiya Navratri Wishes)

हर दिन मां का आशीर्वाद बना रहे,
हर पल जीवन में नया प्रकाश रहे
नवरात्रि आपके जीवन में
खुशियां और सफलता लेकर आए
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

नवरात्रि के इन नौ पावन दिनों में,
मां शक्ति आपके जीवन में
ऊर्जा और उत्साह भरें
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
खुशियां महके आपके घर-आंगन
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

यह भी पढ़ें - नवरात्रि के नौ दिनों इन अलग-अलग मंत्रों का करें जाप, हर मनोकामना पूरी करेंगी देवी मां

भक्ति में शक्ति है, शक्ति में शक्ति है,
मां के चरणों में ही सच्ची भक्ति है
मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस माता के चरण में
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

मां दुर्गा आईं आपके द्वार
करके आई माता 16 श्रृंगार,
आपके जीवन में न आए कभी हार
हमेशा रहे सुखी आपका परिवार
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

सजा लो दरबार, मेरी मैया आने वाली है
देवी के भजन-कीर्तन कर लो याद
जगराता और माता की चौकी होने वाली है
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

नए दीप जले और नए फूल खिले,
शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर
आपको मिले माता रानी का आशीर्वाद
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Donald Trump की वजह से बांग्लादेश में फिर होगा सत्ता परिवर्तन, शेख हसीना की होगी वापसी? 
Donald Trump की वजह से बांग्लादेश में फिर होगा सत्ता परिवर्तन, शेख हसीना की होगी वापसी?
कब्ज का रामबाण इलाज है ये सफेद चीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल
कब्ज का रामबाण इलाज है ये सफेद चीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल
Rashifal 11 November 2024: कर्क वालों को व्यापार में होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क वालों को व्यापार में होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
पुतिन के 'किले' पर अटैक, Ukraine ने मॉस्को पर दागे 34 ड्रोन, रूस की कई उड़ानें डायवर्ट
पुतिन के 'किले' पर अटैक, Ukraine ने मॉस्को पर दागे 34 ड्रोन, रूस की कई उड़ानें डायवर्ट
Pushpa 2 में हुई इस हसीना की एंट्री, Allu Arjun के साथ डांस फ्लोर पर लगाएंगी आग, मेकर्स ने रिलीज की झलक
Pushpa 2 में हुई इस हसीना की एंट्री, Allu Arjun के साथ डांस फ्लोर पर लगाएंगी आग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
Kalash Sthapana Vidhi-Muhurat: नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त 
नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE