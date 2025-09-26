Shardiya Navratri Kanya Pujan: नवरात्रि पर कन्याओं को भूल से भी न दें ये 6 उपहार, नाराज हो जाएंगी मां दुर्गा 

जिस तरह सही उपहार आशीर्वाद लाते हैं, उसी तरह गलत उपहार नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. यहाँ 6 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आपको कन्या पूजन के दौरान लड़कियों को कभी उपहार में नहीं देना चाहिए.

कन्या पूजन नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है. अष्टमी या नवमी के दिन, छोटी कन्याओं की देवी दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है. उन्हें भोजन कराया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है और उपहार दिए जाते हैं. लेकिन शास्त्रों के अनुसार, इस अनुष्ठान के दौरान सभी उपहार शुभ नहीं माने जाते. जिस तरह सही उपहार आशीर्वाद लाते हैं, उसी तरह गलत उपहार नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. यहाँ 6 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आपको कन्या पूजन के दौरान लड़कियों को कभी उपहार में नहीं देना चाहिए.

काले कपड़े

हिंदू धर्म में काले रंग को शनि और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. चूँकि नवरात्रि पवित्रता और सकारात्मकता का त्योहार है, इसलिए काले कपड़े उपहार में देना अशुभ माना जाता है. इसके बजाय, लाल, पीले या गुलाबी जैसे चमकीले और शुभ रंग के कपड़े उपहार में दें.

चमड़े की वस्तुएं

कन्या पूजन के दौरान चमड़े की वस्तुएँ जैसे पर्स, बेल्ट या जूते कभी नहीं देने चाहिए. चमड़ा मांसाहार और तामसिक ऊर्जा से जुड़ा है, जो नवरात्रि के सात्विक अनुष्ठानों के विरुद्ध है. कपड़े, खिलौने या स्टेशनरी की वस्तुएँ उपहार में देना बेहतर है.

लोहे या स्टील के बर्तन

हालाँकि बर्तन उपहार में देना अक्सर शुभ माना जाता है, लेकिन लोहा और स्टील इसके अपवाद हैं. ये शनि से जुड़े हैं और माना जाता है कि ये कष्ट बढ़ाते हैं. इनकी बजाय तांबे, पीतल, मिट्टी या कांच के बर्तन चुनें, जिन्हें अधिक सकारात्मक और लाभकारी माना जाता है.

नुकीली चीज़ें (चाकू, कैंची, ब्लेड)

धार्मिक अनुष्ठानों में नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल सख्त मना है. चाकू, कैंची या ब्लेड उपहार में देने से कलह और नकारात्मकता आ सकती है. शास्त्रों के अनुसार ऐसी चीज़ें रिश्तों में दरार पैदा कर सकती हैं. इसके बजाय, ऐसी किताबें, पेंसिल बॉक्स या खिलौने दें जो खुशी और ज्ञान का संचार करें.

प्लास्टिक की वस्तुएं

हालाँकि आजकल प्लास्टिक आम हो गया है, लेकिन यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त नहीं है. प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसे अशुभ माना जाता है. इसके बजाय, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी की वस्तुएँ या कपड़े जैसे प्राकृतिक उपहार चुनें, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ आध्यात्मिक रूप से भी सकारात्मक हैं.

नकद

कन्या पूजन के दौरान कई लोग दक्षिणा के रूप में पैसे देते हैं, लेकिन सिर्फ़ नकद दक्षिणा देना कम सार्थक माना जाता है. यह सच्ची श्रद्धा की बजाय एक औपचारिकता लगती है. इसके बजाय, आदर और आशीर्वाद के साथ फल, मिठाई, किताबें, स्टेशनरी या कपड़े भेंट करें. नवरात्रि के दौरान, कन्या पूजन केवल दान देने के बारे में नहीं है - यह छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान करने के बारे में है. सही उपहार चुनने से आपके घर में समृद्धि, शांति और खुशियाँ बनी रहती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

