Shardiya Navratri Day 6: मां कात्यायनी की पूजा का दिन आज, जानें किस रंग के कपड़े पहनने से मातारानी होंगी प्रसन्न?

Shardiya Navratri Day 6 Colour: आज शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है. इस दिन स्लेटी यानी ग्रे रंग का विशेष महत्व होता है, जो स्थिरता और साहस का प्रतीक माना जाता है.

Shardiya Navratri Day 6 Colour: नवरात्रि का पावन पर्व देवी दुर्गा के नौ दिव्य रूपों की आराधना का समय होता है. ये नौ दिन केवल आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव ही नहीं कराते, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और शुभ शुरुआत का भी संदेश देते हैं. इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक मनाई जा रही है. इस हिसाब से आज नवरात्रि का छठा दिन है, भक्तजन मां कात्यायनी की उपासना पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं.

नवरात्रि के हर दिन का एक विशेष रंग निर्धारित होता है. यह रंग, उस दिन पूजित देवी के स्वरूप से जुड़ा होता है. साथ ही, उनके विशेष आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक भी माना जाता है. भक्तगण इन विशेष रंगों के वस्त्र धारण कर देवी की पूजा करते हैं, जिससे उनके जीवन में उत्साह, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

नवरात्रि पर छठे दिन का विशेष रंग

नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है. इस दिन का विशेष रंग स्लेटी (Grey) है. मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और बाधाओं को दूर करने वाली देवी माना जाता है. माना जाता है कि उनकी उपासना से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

स्लेटी रंग का आध्यात्मिक संदेश

स्लेटी रंग संयम, संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है. यह रंग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है. नवरात्रि में स्लेटी रंग के वस्त्र धारण करने का संदेश यह है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, हमें शांत, स्थिर और साहसी बने रहना चाहिए. यह रंग मां कात्यायनी की उस शक्ति को दर्शाता है जो जीवन के अंधकार के बीच भी भक्तों को प्रकाश और समाधान का मार्ग दिखाती है.



