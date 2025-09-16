Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

क्या कुकी समुदाय के लिए अलग केंद्रशासित प्रदेश ही है मणिपुर समस्या का समाधान?

देहरादून जल सैलाब की ऐसी भयानक तस्वीर, मदद के लिए चीखते रहे लोग, नदी में तिनके की तरह वह गया ट्रैक्टर, देखें Video

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की शुरुआत के साथ चमक जाएगी इन राशियों के जातकों की किस्मत, मिलेगा 9 देवियों का आशीर्वाद

TET की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलवाने की कोशिश में योगी सरकार, जल्द दायर होगी समीक्षा याचिका

यूपी में पिछले 5 साल के सभी E-Challan होंगे माफ, 13 लाख वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत

Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

Homeधर्म

धर्म

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की शुरुआत के साथ चमक जाएगी इन राशियों के जातकों की किस्मत, मिलेगा 9 देवियों का आशीर्वाद

शारदीय नवरात्रि 2025 के दौरान, कन्या, सिंह और मकर राशि वालों को माँ दुर्गा के आशीर्वाद और बुध के गोचर के कारण भाग्य, धन और सफलता मिलेगी.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 16, 2025, 04:54 PM IST

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की शुरुआत के साथ चमक जाएगी इन राशियों के जातकों की किस्मत, मिलेगा 9 देवियों का आशीर्वाद
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

शारदीय नवरात्रि 2025 सनातन धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे देवी दुर्गा की भक्ति के साथ मनाया जाता है. मान्यता के अनुसार, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है. इस दौरान दान-पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है.

नवरात्रि 2025 के दौरान बुध का गोचर

ज्योतिषियों का मानना ​​है कि शारदीय नवरात्रि 2025 के दौरान मां दुर्गा की कृपा और बुध देव की ग्रह चाल से कई राशियों को समृद्धि का अनुभव होगा. 15 सितंबर, 2025 को बुध सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेगा और 2 अक्टूबर, 2025 तक वहीं रहेगा. यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन कुछ राशियों के लिए आर्थिक राहत और सौभाग्य लेकर आएगा.

कन्या राशि

बुध का गोचर कन्या राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा. उन्हें करियर, व्यापार विस्तार और आध्यात्मिक गतिविधियों में सफलता मिलेगी. सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ की संभावना है. बुध की कृपा से नवरात्रि के दौरान यात्रा और समृद्धि के अवसर भी मिलेंगे.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को सकारात्मकता, बेहतर स्वास्थ्य और अपने गुणों की पहचान का अनुभव होगा. माँ दुर्गा की कृपा से आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक स्थिरता की संभावना है. वाहन खरीदने के अवसर या करियर में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. बाधाएँ दूर होंगी और धन में वृद्धि होने की संभावना है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह नवरात्रि आर्थिक उन्नति और करियर में उन्नति का वादा करती है. उनकी वाणी में अधिक प्रभाव होगा और लेखन, संचार या रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना है. अचानक धन लाभ और निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे नवरात्रि एक अत्यंत भाग्यशाली अवधि बन जाएगी.

शारदीय नवरात्रि 2025 महत्व

नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करने से न केवल कष्ट दूर होते हैं, बल्कि आंतरिक शक्ति और साहस भी बढ़ता है. ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद शांति, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करता है.

अष्टमी और नवमी पर किन चीजों से बचना चाहिए

घर और मंदिर को साफ रखें.
पूजा के दौरान काले कपड़े पहनने से बचें.
बहस या संघर्ष में शामिल न हों.
बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करें.
तामसिक (भारी एवं मांसाहारी) भोजन से बचें.
शारदीय नवरात्रि 2025 केवल भक्ति का पर्व ही नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला भी है. कन्या, सिंह और मकर राशि के जातकों को विशेष रूप से आर्थिक राहत और सफलता की उम्मीद हो सकती है. माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, ये दिन विकास, सकारात्मकता और सद्भाव का वादा करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर
इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत!
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE