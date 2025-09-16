Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की शुरुआत के साथ चमक जाएगी इन राशियों के जातकों की किस्मत, मिलेगा 9 देवियों का आशीर्वाद

शारदीय नवरात्रि 2025 के दौरान, कन्या, सिंह और मकर राशि वालों को माँ दुर्गा के आशीर्वाद और बुध के गोचर के कारण भाग्य, धन और सफलता मिलेगी.

शारदीय नवरात्रि 2025 सनातन धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे देवी दुर्गा की भक्ति के साथ मनाया जाता है. मान्यता के अनुसार, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है. इस दौरान दान-पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है.

नवरात्रि 2025 के दौरान बुध का गोचर

ज्योतिषियों का मानना ​​है कि शारदीय नवरात्रि 2025 के दौरान मां दुर्गा की कृपा और बुध देव की ग्रह चाल से कई राशियों को समृद्धि का अनुभव होगा. 15 सितंबर, 2025 को बुध सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेगा और 2 अक्टूबर, 2025 तक वहीं रहेगा. यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन कुछ राशियों के लिए आर्थिक राहत और सौभाग्य लेकर आएगा.

कन्या राशि

बुध का गोचर कन्या राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा. उन्हें करियर, व्यापार विस्तार और आध्यात्मिक गतिविधियों में सफलता मिलेगी. सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ की संभावना है. बुध की कृपा से नवरात्रि के दौरान यात्रा और समृद्धि के अवसर भी मिलेंगे.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को सकारात्मकता, बेहतर स्वास्थ्य और अपने गुणों की पहचान का अनुभव होगा. माँ दुर्गा की कृपा से आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक स्थिरता की संभावना है. वाहन खरीदने के अवसर या करियर में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. बाधाएँ दूर होंगी और धन में वृद्धि होने की संभावना है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह नवरात्रि आर्थिक उन्नति और करियर में उन्नति का वादा करती है. उनकी वाणी में अधिक प्रभाव होगा और लेखन, संचार या रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना है. अचानक धन लाभ और निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे नवरात्रि एक अत्यंत भाग्यशाली अवधि बन जाएगी.

शारदीय नवरात्रि 2025 महत्व

नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करने से न केवल कष्ट दूर होते हैं, बल्कि आंतरिक शक्ति और साहस भी बढ़ता है. ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद शांति, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करता है.

अष्टमी और नवमी पर किन चीजों से बचना चाहिए

घर और मंदिर को साफ रखें.

पूजा के दौरान काले कपड़े पहनने से बचें.

बहस या संघर्ष में शामिल न हों.

बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करें.

तामसिक (भारी एवं मांसाहारी) भोजन से बचें.

शारदीय नवरात्रि 2025 केवल भक्ति का पर्व ही नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला भी है. कन्या, सिंह और मकर राशि के जातकों को विशेष रूप से आर्थिक राहत और सफलता की उम्मीद हो सकती है. माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, ये दिन विकास, सकारात्मकता और सद्भाव का वादा करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.