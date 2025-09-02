Shardiya Navratri 2025: इस बार 9 नहीं, 10 दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, जानें तिथि के बढ़ना देता है कैसा प्रभाव

शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिन के होंगे. ऐसे में तिथि का बढ़ना शास्त्रों में शुभ या अशुभ कैसा माना जाता है. ऐसे में शास्त्रों की मानें तो तिथि का घटना अशुभ माना जाता है.

Shardiya Navratri 2025: इस माह में 5 दिन बाद पितरों के दिन शुरू हो जाएंगे. इसके बाद 9 दिन के शारदीय के नवरा​त्र की शुरुआत होगी, लेकिन इस बार शारदीय नवरा​त्र 9 नहीं, बल्कि 10 दिन के होंगे. 10वें दिन विजय दशमी यानी दशहरा मनाते हैं. वहीं शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से होगी. इन दिनों में माता के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती हैं.

9 नहीं 10 दिनों के होंगे शारदीय नवरात्रि

इस बार शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिन के होंगे. ऐसे में तिथि का बढ़ना शास्त्रों में शुभ या अशुभ कैसा माना जाता है. ऐसे में शास्त्रों की मानें तो तिथि का घटना अशुभ माना जाता है, लेकिन तिथि का बढ़ना शुभ होता है. इस बार शारदीय नवरात्रि का बढ़ना शुभ संकेत दे रहा है. इसका अर्थ है कि आने वाला समय संसार और लोगों के शुभ होने वाला है.

शारदीय नवरात्र में बढ़ रही ये तिथि

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से होगी. इनका अंतिम दिन 2 अक्टूबर 2025 को दुर्गा विसर्जन के साथ होगा. इस दिन विजयादशमी भी है. ऐसे में शारदीय नवरात्रि में तृतीया तिथि दो दिन तक विद्यमान होगी. यह 24 और 25 सितंबर को तृतीया तिथि होने से नवरात्र के 1 दिन की वृद्धि हो रही है. इसके अनुसार, नवरात्र की महानवमी 1 अक्टूबर 2025 को होगी. इस दिन माता के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन और हवन किया जाएगा.

हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

इस साल नवरात्र में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है. माता रानी की यह सवारी बेहद शुभ संकेत देती है. ऐसे में तिथि का बढ़ना और माता की सवारी दोनों ही शुभ है. इसका व्यक्ति के जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा. शारदीय नवरात्रि भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

