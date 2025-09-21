Ladki Bahin Yojana के लाभार्थी तुरंत कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 1500 रुपये; सरकार का बड़ा ऐलान
कौन हैं मिथुन मन्हास? BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे फेवरेट नाम, पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी
Surya Grahan Sutak Samay: 11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान
डोनाल्ड ट्रंप ने अब तालिबान को दिया अल्टीमेटम, बोले- बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाओ वरना परिणाम होंगे खतरनाक
एक्ट्रेस न होतीं तो क्या बनती Kareena Kapoor? शाहरुख के साथ इंटरव्यू में बताई थी 'प्लान B'
Sugar Control: 7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिनों इन अलग-अलग मंत्रों का करें जाप, हर मनोकामना पूरी करेंगी देवी मां
Sarva Pitru Amavasya: आज सर्वपितृ अमावस्या पर असंतुष्ट पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका, क्या है लास्ट उपाय नारायणबली?
Surya Grahan: आज सूर्य ग्रहण पर शनि का इन राशियों को मिलेगा 'सुरक्षा कवच", जॉब- बिजनेस में सफलता के साथ मिलेगा पैसा ही पैसा
भारतीयों को यूएस वापस लौटने की जल्दी नहीं करनी होगी, अमेरिका ने स्पष्ट किया कि H1-B फीस बढ़ोतरी केवल नए वीजा पर लागू होगी
धर्म
Shardiya Navratri Upay: इस साल 22 सिबंतर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. नवरात्रि के दौरान आप कई उपायों को कर देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. आप नौ दिनों तक इन मंत्रों का जाप कर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं.
Shardiya Navratri Durga Mantra: नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को हो रही है. जिसका समापन 1 अक्टूबर को महानवमी के दिन होगा और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के दिनों मां दुर्गा के रूपों की पूजा के साथ इन मंत्रों का जाप करें. इससे देवी मां प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद मिलेगा. आप नौ दिनों मां के अलग-अलग मंत्रों का जाप करें. इन मंत्रों का जाप करने से शक्ति, धन, संपत्ति, संतान, आरोग्य आदि की प्राप्ति होगी.
नवरात्रि में नौ दिनों इन मंत्रों का करें जाप
- नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माता को समर्पित होता है. इस दिन आपको “ॐ हृं श्रीं शैलपुत्री देव्यै नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.
- दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. आपको नवरात्रि के दूसरे दिन “ॐ हृं श्रीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.
- नवरात्रि में तीसरे दिन चन्द्रघण्टा माता की पूजा करें और साथ ही “ॐ हृं श्रीं चन्द्रघण्टा देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें.
- देवी मां की कृपा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन कूष्माण्डा माता की पूजा करें और “ऊँ हृं श्रीं कूष्माण्डा देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें.
यह भी पढ़ें - आज सूर्य ग्रहण पर शनि का इन राशियों को मिलेगा 'सुरक्षा कवच", जॉब- बिजनेस में सफलता के साथ मिलेगा पैसा ही पैसा
- पांचवे दिन स्कन्दमाता की पूजा करें साथ ही “ऊँ हृं श्रीं स्कन्धमाता देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें. इससे धन लाभ के योग बनते हैं.
- नवरात्रि में षष्टी को कात्यानी माता की पूजा की जाती है. आप इस दिन कात्यानी माता की पूजा करें और “ॐ हृं श्रीं कात्यायनी देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें.
- सप्तमी तिथि को कालरात्रि माता की पूजा करें इसके साथ ही “ॐ हृं श्रीं कालरात्रि देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें.
- नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी माता को समर्पित होती है. आप इस दिन “सर्वमंगलमंगल्ये षिवे सवार्थसाधिके. शरणये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते..” मंत्र का जाप करें.
- महानवमी पर आप सिद्धिदात्री माता की पूजा करें और “ॐ हृं श्रीं सिद्धिदात्री देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें. नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्यापूजन भी किया जाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.