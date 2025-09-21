Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिनों इन अलग-अलग मंत्रों का करें जाप, हर मनोकामना पूरी करेंगी देवी मां

Shardiya Navratri Upay: इस साल 22 सिबंतर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. नवरात्रि के दौरान आप कई उपायों को कर देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. आप नौ दिनों तक इन मंत्रों का जाप कर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं.

Shardiya Navratri Durga Mantra: नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को हो रही है. जिसका समापन 1 अक्टूबर को महानवमी के दिन होगा और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के दिनों मां दुर्गा के रूपों की पूजा के साथ इन मंत्रों का जाप करें. इससे देवी मां प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद मिलेगा. आप नौ दिनों मां के अलग-अलग मंत्रों का जाप करें. इन मंत्रों का जाप करने से शक्ति, धन, संपत्ति, संतान, आरोग्य आदि की प्राप्ति होगी.

नवरात्रि में नौ दिनों इन मंत्रों का करें जाप

- नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माता को समर्पित होता है. इस दिन आपको “ॐ हृं श्रीं शैलपुत्री देव्यै नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.

- दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. आपको नवरात्रि के दूसरे दिन “ॐ हृं श्रीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.

- नवरात्रि में तीसरे दिन चन्द्रघण्टा माता की पूजा करें और साथ ही “ॐ हृं श्रीं चन्द्रघण्टा देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें.

- देवी मां की कृपा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन कूष्माण्डा माता की पूजा करें और “ऊँ हृं श्रीं कूष्माण्डा देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें.

- पांचवे दिन स्कन्दमाता की पूजा करें साथ ही “ऊँ हृं श्रीं स्कन्धमाता देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें. इससे धन लाभ के योग बनते हैं.

- नवरात्रि में षष्टी को कात्यानी माता की पूजा की जाती है. आप इस दिन कात्यानी माता की पूजा करें और “ॐ हृं श्रीं कात्यायनी देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें.

- सप्तमी तिथि को कालरात्रि माता की पूजा करें इसके साथ ही “ॐ हृं श्रीं कालरात्रि देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें.

- नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी माता को समर्पित होती है. आप इस दिन “सर्वमंगलमंगल्ये षिवे सवार्थसाधिके. शरणये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते..” मंत्र का जाप करें.

- महानवमी पर आप सिद्धिदात्री माता की पूजा करें और “ॐ हृं श्रीं सिद्धिदात्री देव्यै नमः” मंत्र का जाप करें. नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्यापूजन भी किया जाता है.

