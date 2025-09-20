Add DNA as a Preferred Source
जानवरों के लिए नई पहल से दवा और वैक्सीनेशन होगा आसान, पशुओं की देखभाल से ह्यूमन हेल्थ भी होगी बेहतर 

पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?

Bigg Boss 19: क्या Tanya Mittal हैं सबसे महंगी कंटेस्टेंट? जानिए किसे मिल रही कितनी फीस!

दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 2 घायल, यहां देखें वीडियो

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले करें ये एक काम, कृपा बरसाएंगी मां दुर्गा, बनेंगे बिगड़े काम

Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?

जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद

कल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक, फिर किस समय करें पिंडदान? जानिए तर्पण का सही मुहूर्त क्या है

कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह

Delhi News: दिल्ली में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, DPS द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए

धर्म

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले करें ये एक काम, कृपा बरसाएंगी मां दुर्गा, बनेंगे बिगड़े काम

Shardiya Navratri 2025 Date: 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ रुपों की पूजा की जाती है. आप नवरात्रि से पहले घर से इन चीजों को निकाल दें.

Aman Maheshwari

Updated : Sep 20, 2025, 11:28 AM IST

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले करें ये एक काम, कृपा बरसाएंगी मां दुर्गा, बनेंगे बिगड़े काम

Shardiya Navratri 2025

Shardiya Navratri Upay: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को हो रही है. इस वर्ष महाअष्टमी 30 सितंबर, महानवमी 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के नौ दिनों मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. भक्त नौ दिनों व्रत रखते हैं. भक्त नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कई चीजों को निकाल दें. चलिए आपको बताते हैं कि, नवरात्रि से पहले घर से किन चीजों को निकाल देना चाहिए.

नवरात्रि से पहले घर से निकाल दें ये चीजें

- पूजा स्थल से टूटी-फूटी मू्र्तियां निकाल दें. मंदिर में खंडित प्रतिमा रखना अशुभ होता है. आपको इन्हें निकाल देना चाहिए.

 - घर में बंद घड़ी है तो इसे तुरंत घर से बाहर कर दें. वास्तु के मुताबिक, यह सही नहीं होता है. आप नवरात्रि से पहले इसे निकाल दें या सही करा लें.

यह भी पढ़ें - नवरात्रि के पहले दिन कब करें घट स्थापना? याद रखें ये 6 शुभ मुहूर्त

- घर में मौजूद टूटे हुए कांच और बर्तन को घर से निकाल दें. इन्हें घर में रखना अशुभ होता है. आपको नवरात्रि से पहले इसे हटा देना चाहिए.

-  झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. अगर घर में टूटी हुई झाड़ू पड़ी है तो इसे तुरंत घर से निकाल दें. आप नवरात्रि से पहले नई झाड़ू घर ले आएं.

- घर से मुरझाए तुलसी के पौधा और सभी मुरझाए हुए पौधों को निकाल देना चाहिए. आप नवरात्रि से पहले सफाई करें और हरे-भरे पौधे घर में लगाएं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

