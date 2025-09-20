Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले करें ये एक काम, कृपा बरसाएंगी मां दुर्गा, बनेंगे बिगड़े काम

Shardiya Navratri 2025 Date: 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ रुपों की पूजा की जाती है. आप नवरात्रि से पहले घर से इन चीजों को निकाल दें.

Shardiya Navratri Upay: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को हो रही है. इस वर्ष महाअष्टमी 30 सितंबर, महानवमी 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के नौ दिनों मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. भक्त नौ दिनों व्रत रखते हैं. भक्त नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कई चीजों को निकाल दें. चलिए आपको बताते हैं कि, नवरात्रि से पहले घर से किन चीजों को निकाल देना चाहिए.

नवरात्रि से पहले घर से निकाल दें ये चीजें

- पूजा स्थल से टूटी-फूटी मू्र्तियां निकाल दें. मंदिर में खंडित प्रतिमा रखना अशुभ होता है. आपको इन्हें निकाल देना चाहिए.

- घर में बंद घड़ी है तो इसे तुरंत घर से बाहर कर दें. वास्तु के मुताबिक, यह सही नहीं होता है. आप नवरात्रि से पहले इसे निकाल दें या सही करा लें.

- घर में मौजूद टूटे हुए कांच और बर्तन को घर से निकाल दें. इन्हें घर में रखना अशुभ होता है. आपको नवरात्रि से पहले इसे हटा देना चाहिए.

- झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. अगर घर में टूटी हुई झाड़ू पड़ी है तो इसे तुरंत घर से निकाल दें. आप नवरात्रि से पहले नई झाड़ू घर ले आएं.

- घर से मुरझाए तुलसी के पौधा और सभी मुरझाए हुए पौधों को निकाल देना चाहिए. आप नवरात्रि से पहले सफाई करें और हरे-भरे पौधे घर में लगाएं.