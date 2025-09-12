Shardiya Navratri 2025 Date: महाष्टमी और महानवमी कब है? यहां जाने पूजा अनुष्ठान और कन्या पूजन की विधि

Shardiya Navratri 2025 Date: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. पंचांग के अनुसार, दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को और महानवमी 1 अक्टूबर को है. ऐसे में आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा अनुष्ठान और कन्या पूजन की विधि...

Shardiya Navratri 2025 Date: शारदीय नवरात्रि सनातन धर्म के सबसे पावन त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा और उनके नौ दिव्य रूपों को समर्पित है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्र मनाया जाता है. इस पवित्र अवधि के दौरान, भक्त दुर्गा पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और समृद्धि और नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. नौ दिन के पवित्र अवधि में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में कन्या पूजन, दुर्गा अष्टमी और महानवमी शामिल हैं. पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, 2025 दिन सोमवार को घटस्थापना के साथ शुरू होगी.

शारदीय नवरात्रि 2025 तिथियां और समय

शारदीय नवरात्रि शुरू 22 सितंबर

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ 01:23 पूर्वाह्न, 22 सितंबर

प्रतिपदा तिथि समाप्त 02:55 पूर्वाह्न, 23 सितंबर

दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर, मंगलवार

अष्टमी तिथि प्रारम्भ 04:31 अपराह्न, 29 सितंबर

अष्टमी तिथि समाप्त 06:06 अपराह्न, 30 सितंबर

महानवमी बुधवार, 1 अक्टूबर

नवमी तिथि प्रारम्भ 06:06 अपराह्न, 30 सितंबर 30

नवमी तिथि समाप्त 07:01 अपराह्न, 1 अक्टूबर

ये दिन माना जाता है बेहद शुभ

नवरात्रि का आठवां दिन, दुर्गा अष्टमी, अत्यंत शुभ माना जाता है और यह दिन कन्या पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण है. इस शुभ दिन पर छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है. नवरात्रि के नौवें दिन मनाई जाने वाली महानवमी देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है. इस दिन भक्त भव्य पूजा अनुष्ठान, होम और कन्या पूजन करते हैं.

कन्या पूजन अनुष्ठान 2025

कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है, जहां छोटी कन्याओं को पूजा, भोजन और उपहार देकर सम्मानित किया जाता है. माना जाता है कि इस अनुष्ठान से नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है और सुख, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है.

अष्टमी और नवमी के दौरान क्या करें और क्या न करें, जानें महत्वपूर्ण बातें

इस दौरान घर और पूजा स्थल को साफ रखें.

पूजा के दौरान काले कपड़े पहनने से बचें.

बहस और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाएं.

मांसाहारी या तामसिक भोजन का सेवन न करें.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करने से दुखों का नाश, विघ्नों का नाश और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है. इन नौ दिनों में भक्तिपूर्वक व्रत और पूजा करने से शांति, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.