Shardiya Navratri 2025 Date: महाष्टमी और महानवमी कब है? यहां जाने पूजा अनुष्ठान और कन्या पूजन की विधि

धर्म
Shardiya Navratri 2025 Date: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. पंचांग के अनुसार, दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को और महानवमी 1 अक्टूबर को है. ऐसे में आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा अनुष्ठान और कन्या पूजन की विधि...
Shardiya Navratri 2025 Date: शारदीय नवरात्रि सनातन धर्म के सबसे पावन त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा और उनके नौ दिव्य रूपों को समर्पित है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्र मनाया जाता है. इस पवित्र अवधि के दौरान, भक्त दुर्गा पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और समृद्धि और नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. नौ दिन के पवित्र अवधि में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में कन्या पूजन, दुर्गा अष्टमी और महानवमी शामिल हैं. पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, 2025 दिन सोमवार को घटस्थापना के साथ शुरू होगी.
शारदीय नवरात्रि शुरू 22 सितंबर
दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर, मंगलवार
महानवमी बुधवार, 1 अक्टूबर
नवरात्रि का आठवां दिन, दुर्गा अष्टमी, अत्यंत शुभ माना जाता है और यह दिन कन्या पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण है. इस शुभ दिन पर छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है. नवरात्रि के नौवें दिन मनाई जाने वाली महानवमी देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है. इस दिन भक्त भव्य पूजा अनुष्ठान, होम और कन्या पूजन करते हैं.
कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है, जहां छोटी कन्याओं को पूजा, भोजन और उपहार देकर सम्मानित किया जाता है. माना जाता है कि इस अनुष्ठान से नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है और सुख, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करने से दुखों का नाश, विघ्नों का नाश और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है. इन नौ दिनों में भक्तिपूर्वक व्रत और पूजा करने से शांति, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
