Shardiya Navratri 2025: कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें डेट, घटस्थापना मुहूर्त, तिथियां

Shardiye Navratri 2025: आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है. सितंबर महीने में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है.
Shardiye Navratri 2025 Date: नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की पूजा के लिए खास होता है. नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. अब आश्विन माह शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है. नवरात्रि में भक्त व्रत करते हैं और मां से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि कब शुरु हो रही है और घटस्थापना का मुहूर्त क्या है चलिए जानते हैं.
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है. इस साल इस तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 01 बजकर 23 मिनट पर होगी. जिसका समापन 23 सितंबर की रात को 2 बजकर 55 मिनट पर होगा. पंचांग के मुताबिक नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को होगी.
शारदीय नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त
नवरात्रि पर घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 09 मिनट से लेकर सुबह 08 बजकर 06 मिनट तक रहेगा. इस शुभ मुहूर्त में घटस्थापना कर सकते हैं. इसके अलावा अभिजित मुहूर्त का समय सुबह 11 बजकर 49 मिनट से लेकर 12 बजकर 38 मिनट तक होगा.
शारदीय नवरात्रि कैलेंडर
22 सितंबर 2025 - प्रतिपदा, मां शैलपुत्री पूजा
23 सितंबर 2025 - द्वितीया, मां ब्रह्मचारिणी पूजा
24 सितंबर 2025 - तृतीया, मां चंद्रघंटा पूजा
25 सितंबर 2025 - तृतीया
26 सितंबर 2025 - चतुर्थी, मां कूष्मांडा पूजा
27 सितंबर 2025 - पंचमी, मां स्कंदमाता पूजा
28 सितंबर 2025 - षष्ठी, मां कात्यायनी पूजा
29 सितंबर 2025 - सप्तमी, मां कालरात्रि पूजा
30 सितंबर 2025 - महाअष्टमी, मां महागौरी पूजा
1 अक्टूबर 2025 - महानवमी, मां सिद्धिदात्री पूजा
2 अक्टूबर 2025 - दशहरा पर्व
