Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म
शरद पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. इससे धन-संपत्ति हमेशा भरी रहती है.
शरद पूर्णिमा 2025: शरद पूर्णिमा का त्योहार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस दिन को चंद्र दर्शन और लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष माना जाता है. साल 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है. इस दिन पूजा के साथ कुछ चीजों का दान करना शुभ माना जाता है. इस दिन दान करने से देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. तो जानिए शरद पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों का दान करने से विशेष फल मिलता है.
शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर दीपदान करें. इस दिन आप किसी मंदिर में दीप जला सकते हैं या किसी पवित्र नदी या सरोवर में दीप प्रवाहित कर सकते हैं. ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ-साथ अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही, इससे जीवन में सुख-समृद्धि भी आती है. इस दिन आप चावल, गेहूँ और अन्य चीज़ों का दान कर सकते हैं. ऐसा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे. चावल दान करने से चंद्रमा आपकी अधूरी मनोकामनाएँ पूरी कर सकता है. इसके साथ ही, अगर आप गेहूँ दान करते हैं, तो आपको सूर्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा. इस दिन किया गया अन्नदान आपके घर को हमेशा अन्न से भरा रखता है. कई लोग इस दिन नियमित रूप से अन्न दान करते हैं. इसके साथ ही, अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं, तो
शरद पूर्णिमा के दिन वस्त्र दान करने से रुके हुए काम पूरे होंगे. वस्त्र दान करके आप यह काम आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आप किसी वृद्धाश्रम या अनाथालय में भी वस्त्र दान कर सकते हैं. इससे आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है.
शरद पूर्णिमा के दिन खीर का दान करें. खीर का दान करने से विशेष लाभ मिलता है. साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. खीर का दान करने से धन का भंडार सदैव भरा रहता है.
