Shankaracharya Jayanti 2026: आज है आदि शंकराचार्य जयंती, जानें इसका समय से लेकर महत्व, इतिहास और उनकी अहम भूमिका

आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जिसने सनातन धर्म को गहराई से समझने की दिशा दी. शंकराचार्य जी को भारतीय धार्मिक इतिहास के सबसे महान गुरुओं और विद्वानों में गिना जाता है.

हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और मजबूती के लिए चार मठ की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य का आज ही के दिन जन्म हुआ था. उनका जन्म सन् 788 ईस्वी में केरल के एर्नाकुलम जिले के कालडी नामक गांव में हुआ था. मात्र 16 वर्ष की उम्र में सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था. उन्होंने ही सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और मात्र 32 साल के अल्प जीवन में देशभर में चार मठ स्थापित कर दिये. इसमें उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र व गीता पर भाष्य लिखे. इस बार आदि शंकराचार्य की जयंती 21 अप्रैल 2026 यानी आज मनाई जा रही है. उनकी जयंती का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बड़ा महत्व है. आइए जानते हैं जयंती की तिथि

इस दिन हुआ शंकराचार्य का जन्म

आदि शंकराचार्य का जन्म हजारों साल पूर्व 788ईस्वी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था. इस बार पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 को सुबह 4 बजकर 14 मिनट से हो रही है. इसकी समाप्ति अगले दिन यानी 22 अप्रैल 2026 को रात 1 बजकर 19 मिनट पर होगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए आदि शंकराचार्य की जयंती 21 अप्रैल को कही मनाई जाएगी.

शंकराचार्य जयंती 2026 का महत्व

शंकराचार्य जयंती का बड़ा महत्व है. इसी दिन आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था. वो हिंदू धर्म के महान संत, गुरु और दार्शनिक थे. आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जिसने सनातन धर्म को गहराई से समझने की दिशा दी. शंकराचार्य जी को भारतीय धार्मिक इतिहास के सबसे महान गुरुओं और विद्वानों में गिना जाता है. उन्होंने ही आत्मा, परमात्मा से लेकर वैराग्य और मोक्ष जैसे विषयों पर लोगों को ज्ञान दिया. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही यह सब जान लिया था. उन्होंने वेदों और उपनिषदों को बड़े ही गहराई से अध्यन किया. इसी के साथ ही हिंदू धर्म को बचाने से लेकर मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई थी.

आदि शंकराचार्य इतिहास

आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म को देश में फैलाने के लिए ही आदि शंकराचार्य ने चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना की. इनमें सबसे पहला कालिका मठ, दूसरा गोवर्धन मठ, तीसरा शारदा मठ और चौथा है ज्योर्तिमठ. इन मठों की जिम्मेदारी शंकराचार्य ने अपने योग्य शिष्यों को सौंपी. उन्होंने उन्हें वेद, उपनिषद और अन्य पवित्र ग्रंथों का ज्ञान देकर समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए तैयार किया. हिंदू धर्म के चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के प्रचार‑प्रसार में भी शंकराचार्य जी का अहम योगदान रहा है.

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