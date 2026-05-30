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Shaniwar Ke Upay: साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत

साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत

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Shaniwar Ke Upay: साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत

ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को एक ऐसा देवता माना गया है, जो भक्तों को उनकी मेहनत और कर्मों का फल प्रदान करते हैं. व्यक्ति जैसे भी कर्म करता है. वैसा ही फल प्राप्त करता है.

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Nitin Sharma

Updated : May 30, 2026, 04:23 PM IST

Shaniwar Ke Upay: साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत

shanidev mantra 

(Credit Image AI)

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नौ ग्रहों में क्रूर और न्यायधिश की उपाधि पाने वाले शनिदेव किसी भी व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं. इसी लिए उन्हें कर्मफलदाता भी कहा जाता है. शनिदेव की कृपा व्यक्ति रंक से राजा और राजा से रंक हो जाता है. उनकी क्रूर दृष्टि साढ़े साती और ढैय्या के रूप में पड़ती है, जिसके चलते लोगों को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है. जीवन में परेशानी और रुकावटों का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से जूझ रहे हैं तो नियमित रूप से शनि के इन 5 मंत्रों का जाप शुरू कर दें. इतना ही नहीं, शनिवार के शनिदेव की पूजा अर्चना के साथ ही इन मंत्रों के जाप मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के सभी रोग दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं. आइए जानते हैं इनका महत्व...

नौ ग्रहों में शनिदेव का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को एक ऐसा देवता माना गया है, जो भक्तों को उनकी मेहनत और कर्मों का फल प्रदान करते हैं. व्यक्ति जैसे भी कर्म करता है. वैसा ही फल प्राप्त करता है. ऐसे में शनिदेव बुरा करने वालों को मिट्टी में मिला देते हैं. वहीं मदद, मेहनत और दान करने वाले को रातों रात रंक से राजा बना देते हैं,  शनि शुभ प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति को सफलता, सम्मान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. वहीं अशुभ प्रभाव समस्याएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में शनिदेव के इन 5 मंत्रों का नियमित जाप और अच्छे कर्म कर आप न्यायधिश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. 

 शनि बीज मंत्र

'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः.'
ज्योतिष में इस मंत्र को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है. शनिवार इस मंत्र का नियमित जाप संकट और समस्याओं को दूर करता है. 

शनि देव का महामंत्र

'ॐ नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्. छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्..'
यह शनिदेव के प्रमुख मंत्र है. इस मंत्र के जाप से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

शनि गायत्री मंत्र

'ॐ भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्.'
ये मंत्र शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है. 

शनि दोष निवारण मंत्र

'ॐ शं शनैश्चराय नमः.'
ये सरल और प्रसिद्ध मंत्र है. शनिदेव की पूजा अर्चना के साथ इस मंत्र का जाप करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है.

शनि आरोग्य मंत्र

ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलहप्रिया.
कंकटी कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा..
शनेर्नामानि पत्नीनामेतानि संजपन् पुमान्.
दुःखानि नाशयेत्यत्र सौभाग्यमेधते सुखम्..

मान्यता है कि इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से दुखों में कमी आती है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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