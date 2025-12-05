Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

शनिवार का व्रत रखने या शनिदेव की विधि-विधान से पूजा करने मात्र से जातक को शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिलती है. शनिवार का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं.

हिंदू धर्म में ग्रह और नक्षत्रों का बड़ा महत्व है. नौ ग्रहों में शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है. शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती बेहद मुश्किल भरी होती है. इसे शनि का प्रकोप के रूप में मानाा जाता है, जिस भी व्यक्ति की शनि की ढैय्या साढ़ेसाती का प्रकोप पड़ता है. उसे जीवन में बेहद मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी इससे परेशान हैं तो पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को आने वाले शनिवार को व्रत शुरू करने के साथ ही उपाय कर सकते हैं. इससे शनि देव की कृपा प्राप्ति के साथ ही अशुभ परिणाम को प्रभाव कम हो सकता है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 51 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. वहीं राहुकाल का समय सुबह 9 बजकर 36 मिनट से शुरू होकर 10 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. ऐसे में शनिवार को शनिदेव की पूजा अर्चना और व्रत करना बेहद शुभ होगा.

शनिवार के 7 व्रत

पौराणिक धर्मग्रंथों के अनुसार, शनिवार का व्रत रखने या शनिदेव की विधि-विधान से पूजा करने मात्र से जातक को शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिलती है. शनिवार का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं. व्रत शुरू करने के साथ ही संकल्प लें और भगवान के सामने अपनी इच्छा रखें. लगातार 7 शनिवार व्रत रखने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है.

शनिवार के दिन जरूर करें ये काम

शनिदेव का वास पीपल के पेड़ पर होता है. अगर आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर न हो, तो आप पीपल के पेड़ पर दीया जला सकते हैं. अगर किसी कारणवश व्रत या पूजा नहीं कर सकते, तो हर शनिवार सरसों के तेल का दीया या फिर छाया दान (सरसों के तेल का दान) जरूर करें. इससे नकारात्मकता दूर होती है और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. लेकिन शनिदेव की पूजा के समय उनसे नजरें न मिलाएं. ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप पड़ता है.

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें पूजा अर्चना

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें. इसके बाद शनिदेव की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं. उन्हें गुड़, काले वस्त्र, काले तिल, काली उड़द की दाल और सरसों का तेल अर्पित करें और उनके सामने सरसों के तेल का दीया भी जलाएं. इसके बाद शनि चालीसा और कथा का पाठ भी करें. पूजा के दौरान शनिदेव को पूरी और काले उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं और आरती करें.

