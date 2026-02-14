शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शक्तिशाली दिन माना जाता है. आज शनि प्रदोष व्रत है क्योंकि ये शनिवार को पड़ रहा है, लेकिन प्रदोष और शनिदेव की पूजा शाम के समय ही क्यों ज्यादा शुभ मानी जाती है? चलिए जानते हैं.

प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय होता है, जिसे शिव और शनिदेव का प्रिय समय माना जाता है. इस समय ऊर्जा परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण अधिक होता है, इसलिए की गई पूजा जल्दी फल देती है. प्रदोष शब्द संस्कृत के “प्रदोष काल” से आया है, जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त के बाद का समय. धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद का समय भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय समय होता है.पुराणों के अनुसार, प्रदोष काल में शिवजी कैलास पर्वत पर आनंदित मुद्रा में विचरण करते हैं, और इस समय भक्तों की पूजा जल्दी स्वीकार करते हैं. यही कारण है कि प्रदोष व्रत में मुख्य पूजा सुबह नहीं, बल्कि शाम के समय की जाती है. मान्यता है कि प्रदोष में शिव-पार्वती कैलास पर विहार करते हैं और भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं.

इस समय करने से क्या लाभ होता है

प्रदोषकाल में पूजा करने से अनजाने में हुए पाप कर्मों का नाश होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं.

शनि प्रदोष का विशेष महत्व

शनिदेव को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है. जब प्रदोष शनिवार को पड़ता है, तो शिव और शनि दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है. शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से जिनपर साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि दोष हो उनके लिए विशेष फलदायी होती हैं. साथ ही जिन लोगों को करियर और धन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा उनसे मुक्ति मिलती है.

आज शनि प्रदोष व्रत 2026 का शुभ पूजा समय

शनिवार, 14 फरवरी 2026 को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 14 फरवरी सुबह 4:04 बजे से ही लग चुकी हैं और त्रयोदशी तिथि समाप्त 15 फरवरी शाम 5:07 बजे होगी.

प्रदोष पूजा मुहूर्त (सबसे शुभ):

प्रदोष पूजा का सबसे शुभ समय 14 फरवारी को शाम 5:34 बजे से रात 8:11 बजे तक है और इसी समय शिवलिंग पर जलाभिषेक और मंत्र जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है.

आज बन रहे हैं दुर्लभ शुभ योग

आज कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र और बुध का संयोजन कई शुभ योग बना रहा है. बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग और सिद्धि योग आज के दिन बन रहे हैं और ज्योतिष के अनुसार, ऐसे योग प्रदोष व्रत को दुगुना फल देने वाला बना देते हैं.

शनि प्रदोष पूजा विधि

सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें. शाम को शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें. शनिदेव के लिए पीपल को शाम को जल देकर जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल चढ़ाएं. फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें. अंत में शिव और शनि देव की आरती करें.

इन प्रमुख मंत्रों का करें जाप

महामृत्युंजय मंत्र:

ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्.

उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

शिव मंत्र: ॐ नमः शिवाय

प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजा करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है—यह समय ऊर्जा परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण का काल माना जाता है. शनि प्रदोष पर शिव और शनि दोनों की कृपा से जीवन की बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.