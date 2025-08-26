Add DNA as a Preferred Source
Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role

Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

Sunita Ahuja Lifestyle: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स

इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम

शनि-मंगल की संयुक्त दृष्टि से इन राशियों के जीवन में आ सकती हैं मुश्किलें, पहले ही हो जाएं सावधान

क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

Cholesterol Control Juice: बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डेली पिएं ये 5 जूस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होगा कम

वंतारा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई SIT, कहां से और कैसे लाते हैं जानवर हर पहलू का लगाएगी पता

Crime News: गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और मुंह में बम रखकर किया ब्लास्ट, दिल दहला देगी पूरी वारदात

शनि-मंगल की संयुक्त दृष्टि से इन राशियों के जीवन में आ सकती हैं मुश्किलें, पहले ही हो जाएं सावधान

Saturn Mars Drishti 2025: शनि और मंगल ग्रह इस समय एक-दूसरे के आमने-सामने विराजमान हैं. इससे इन दो राशियों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा.

Aman Maheshwari

Aug 26, 2025, 12:33 PM IST

Shani Mangal Effects on Zodiac Signs: शनि और मंगल ग्रह इस समय एक-दूसरे के आमने-सामने विराजमान हैं. मंगल ग्रह के कन्या राशि में प्रवेश किया है और शनि ग्रह मीन राशि में बैठे हुए हैं. यह दोनों एक दूसरे के सामने हैं. ऐसे में यह दोनों ग्रह आमने सामने होंगे. ज्योतिष दृष्टि से शनि और मंगल के का आमने सामने होने से यह स्थिति इन दो राशि वालों के लिए खतरनाक साबित होगी. चलिए आपको इन राशियों के बारे में बताते हैं.

 

शनि और मंगल ग्रह आमने सामने हैं और इन दोनों की दृष्टि दो राशियों के लिए खतरनाक होगी. शनि और मंगल की यह स्थिति 12 सितंबर 2025 तक बनी रहेगी. ऐसे में इन राशियों को तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. इन्हें अपनी इच्छाओं और मनोकामना को पूरा करने के लिए मेहनत से काम करना होगा.

इन राशियों को होगा नुकसान

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए शनि और मंगल की दृष्टि अशुभ रहेगी. यह समय कन्या राशि वालों के लिए कठिन होगा. इसके कारण दांपत्य जीवन में कठिनाई आएगी और व्यापार में भी दिक्कतें होंगी. मंगल के प्रभाव से क्रोध बढ़ने के कारण आपके काम बिगड़ेंगे. घर-परिवार में तनाव का माहौल रहेगा. ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए.

मीन राशि

शनि-मंगल की संयुक्त दृष्टि से मीन राशि वालों को नुकसान होगा. इन लोगों को करियर और लव लाइफ में समस्याएं होंगी. जीवनसाथी से तनाव हो सकता है. आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी. ऐसे में मीन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

