शनि-मंगल की संयुक्त दृष्टि से इन राशियों के जीवन में आ सकती हैं मुश्किलें, पहले ही हो जाएं सावधान

Saturn Mars Drishti 2025: शनि और मंगल ग्रह इस समय एक-दूसरे के आमने-सामने विराजमान हैं. इससे इन दो राशियों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा.

Shani Mangal Effects on Zodiac Signs: शनि और मंगल ग्रह इस समय एक-दूसरे के आमने-सामने विराजमान हैं. मंगल ग्रह के कन्या राशि में प्रवेश किया है और शनि ग्रह मीन राशि में बैठे हुए हैं. यह दोनों एक दूसरे के सामने हैं. ऐसे में यह दोनों ग्रह आमने सामने होंगे. ज्योतिष दृष्टि से शनि और मंगल के का आमने सामने होने से यह स्थिति इन दो राशि वालों के लिए खतरनाक साबित होगी. चलिए आपको इन राशियों के बारे में बताते हैं.

शनि और मंगल ग्रह आमने सामने हैं और इन दोनों की दृष्टि दो राशियों के लिए खतरनाक होगी. शनि और मंगल की यह स्थिति 12 सितंबर 2025 तक बनी रहेगी. ऐसे में इन राशियों को तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. इन्हें अपनी इच्छाओं और मनोकामना को पूरा करने के लिए मेहनत से काम करना होगा.

इन राशियों को होगा नुकसान

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए शनि और मंगल की दृष्टि अशुभ रहेगी. यह समय कन्या राशि वालों के लिए कठिन होगा. इसके कारण दांपत्य जीवन में कठिनाई आएगी और व्यापार में भी दिक्कतें होंगी. मंगल के प्रभाव से क्रोध बढ़ने के कारण आपके काम बिगड़ेंगे. घर-परिवार में तनाव का माहौल रहेगा. ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए.

मीन राशि

शनि-मंगल की संयुक्त दृष्टि से मीन राशि वालों को नुकसान होगा. इन लोगों को करियर और लव लाइफ में समस्याएं होंगी. जीवनसाथी से तनाव हो सकता है. आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी. ऐसे में मीन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है.

