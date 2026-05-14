Shani Jayanti 2026: क्या है शनि जयंती की सही तारीख और समय, नोट कर लें पूजा का शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम

कर्मों के देवता कर्म फल दाता शनिदेव की जयंती आने में अब सिर्फ ही कुछ ही दिन बाकी है. ऐसे में लोग पूजा अर्चना की तैयारी से पहले सही तारीख और शुभ मुहूर्त को देख रहे हैं. आइए जानते हैं शनि जयंती की सही तारीख और पूजा का शुभ समय...

हिंदू धर्म में शनिदेव के न्यायधिश की उपाधि प्राप्त है. उन्हें कर्मो का देवता भी कहा जाता है. क्योंकि शनि देव व्यक्ति को कर्म के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. कर्मों के अच्छे होने पर व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं. वहीं पापी को राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगाते. शनि की ढैय्या से लेकर साढ़ेसाती तक काफी कष्टकारी होती है. यही वजह है कि लोग उनकी क्रूर सुदृष्टि से बचने के लिए शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं. ताकि शनिदेव की कृपा उन पर बनी रहे. शनिदेव की पूजा अर्चना और प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा दिन शनि जयंती है. आइए जानते हैं इस बार किस दिन है शनि जयंती, शुभ मुहूर्त और महत्व...

इस दिन है शनि जयंती

हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती मनाई जाती है. इस बार शनि जयंती अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 17 मई को तड़के 1 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि को देखते हुए शनि ​जयंती 16 मई को मनाई जाएगी. इस पर शनिदेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही दान करने से उनकी भक्त पर विशेष कृपा प्राप्त होगी. जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे.

शनि जयंती का शुभ मुहूर्त

शनिदेव की पूजा सूर्य उदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद की जाती है. वहीं इस बार शनि जयंती की शुरुआत सूर्योदय के साथ 16 मई को होगी. इसलिए शनि देव की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 11 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त 16 मई की शाम 7 बजकर 5 मिनट से लेकर 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. इस समय में शनिदेव की पूजा अर्चना करने से भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी.

क्यों मनाई जाती है शनि जयंती

हिंदू धर्म में शनि जयंती का विशेष महत्व है. ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्य तिथि को सूर्य देव छाया के पुत्र शनि का जन्म हुआ था. यही वजह है कि इसी दिन शनि जयंती मनाई जाती है. शनि जयंती पर विधि विधान से शनिदेव की पूजा अर्चना करने से कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होती है. शनि के शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ते हैं. जिससे तरक्की और सफलता के द्वार खुलते हैं.

शनि जयंती पर जरूर करें इन नियमों का पालन

शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही सरसों का तेल और काले तिल जरूर अर्पित करें. इसके साथ ही जातक को शनिदेव की पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान करना चाहिए. इस दिन किसी को लोहे के बर्तनों के अलावा, काले तिल, काला कपड़ा और सरसों का का तेल जरूर दान करें. साथ ही इस दिन किसी का अपमान न करें.​ किसी को न सताएं. इससे मन को शांति प्राप्त होती है. पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.

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