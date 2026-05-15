Shani Jayanti 2026: कल शनि जयंती पर इन बातों का रखें विशेष ध्यान, ये काम करने पर मिलेगीा शनिदेव की कृपा

हिंंदू धर्म में शनि जयंती का बड़ा महत्व है. इस बार शनि जयंती कल यानी शनिवार को पड़ रही है. इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अन्यथा आप पाप की भागी बन सकते हैं.

ग्रहों के राजा सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को कर्मफल दाता माना जाता है. शनिदेव की पूजा के लिए शनिवार का दिन समर्पित होता है. इस बार शनिवार को शनि जयंती पड़ रही है. इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने के साथ उपाय करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी. व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होगी. वहीं ज्योतिष की मानें तो इस दिन गलती से भी व्यक्ति ये काम नहीं करने चाएिह. आइए जानते हैं शनि जयंती की तारीख से लेकर इस दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए...

इस दिन है शनि जयंती

इस बार शनि जयंती 16 मई 2026 अमावस्या तिथि के साथ ही शनिवार को पड़ रही है. इसी दिन सूर्य पुत्र शनि का जन्म हुआ था. यह दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद शुभ है. अगर आप साढ़े साती या ढैय्या से जूझ रहे हैं तो शनि जयंती पर ये काम कर इसके प्रभाव से बच सकते हैं.

शनि जयंती पर जरूर करें ये काम

हिंदू मान्यता के अनुसार, शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के साथ ही दोनों में शत्रुता रहती है. यही वजह है कि शनिदेव की पूजा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद की जाती है. वहीं इस दिन दान जरूर देना चाहिए. इसके साथ ही शनिदेव को काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र अर्पित करें. साथ ही आटे का चौमुखा दीपक बनाकर जलाएं. इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं. शनि जयंती पर शनिदेव की चालीसा का पाठ जरूर करें. इसके अलावा इस दिन व्रत रखना भी बेहद शुभ होता है. इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है.

शनि जयंती पर गलती से भी न करें ये काम

शनि जयंती पर व्यक्ति भूलकर भी बाल या नाखून न कटवाये. इसके साथ ही इस दिन देरी न उठे.

शनिदेव की पूजा करते समय उनके सामने खड़े न हो, पूजा करते समय दाएं या बाएं तरफ खड़े हो. इसके साथ ही शनिदेव को तांबे के लोटे की जगह स्टील के लोटे से जल अर्पित करें. वहीं इस दिन पूजा के दौरान शनिदेव को पीले रंग के पुष्प अर्पित न करें.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से