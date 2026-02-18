Shani Gochar 2026: शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां

22 फरवरी को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के से निकलकर से द्वितीय पद में प्रवेश कर रहे हैं. 21 मार्च तक इसी स्थिति में रहेंगे.

वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन और परिणाम का ग्रह माना जाता है. यह सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और लगभग ढाई साल में राशि परिवर्तन करता है. नक्षत्र परिवर्तन भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे ग्रह की सूक्ष्म ऊर्जा बदलती है. 22 फरवरी को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के से निकलकर से द्वितीय पद में प्रवेश कर रहे हैं. 21 मार्च तक इसी स्थिति में रहेंगे. उत्तराभाद्रपद 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है, जो मीन राशि में स्थित है और इसका स्वामी स्वयं शनि हैं. वर्तमान में शनि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जिससे यह स्थिति और प्रभावशाली मानी जा रही है.

मेष राशि करियर में स्थिर उन्नति

मेष राशि के लिए यह गोचर पेशेवर जीवन में ठहराव खत्म कर सकता है.लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट पूरे होने लगेंगे. नई जिम्मेदारी या पद में वृद्धि हो सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. हालांकि शनि धीमी गति से फल देते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. निरंतर प्रयास सफलता की कुंजी रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक सुधार का संकेत दे रहा है. अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग निवेश से लाभ की संभावना. घरेलू जीवन में सामंजस्य पुरानी समस्याओं का समाधान धीरे-धीरे मिलेगा. स्वास्थ्य में पाचन और थकान संबंधी मामलों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि इसी राशि में स्थित हैं. करियर में नई दिशा मिलेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. इसके साथ ही आर्थिक स्थिरता निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि नई योजनाएं शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल माना जा सकता है, बशर्ते निर्णय सोच-समझकर लिए जाये.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.