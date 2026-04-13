Shani Dev Effects: शनि की चाल बदलते ही जिंदगी में क्यों आता है टर्निंग पॉइंट? जानिए इसकी 5 बड़ी वजह

धर्म
सभी नौ ग्रहों न्यायधिश की उपाधि प्राप्त शनि मेहनत, अनुशासन, जिम्मेदारी और संघर्ष के कारक हैं. ये भ्रम को दूर करने के साथ ही सच्चाई को सामने लाते हैं. चाहे फिर वह कितनी ही खतरनाक क्यों न हो.
ज्योतिष में नौ ग्रहों को अलग अलग उपाधि प्राप्त होती है. इसमें शनि को न्यायधिश की उपाधि प्राप्त है. ज्यादातर लोग शनि को डर, संघर्ष और अकेलेपन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह सही नहीं है. सच्चाई यह है कि शनिदेव आपकी कमजोरियों और गलत रिश्तों से आपको दूर करते हैं. आपकी खोई शक्ति को जगाने का काम करते हैं...
सभी नौ ग्रहों न्यायधिश की उपाधि प्राप्त शनि मेहनत, अनुशासन, जिम्मेदारी और संघर्ष के कारक हैं. ये भ्रम को दूर करने के साथ ही सच्चाई को सामने लाते हैं. चाहे फिर वह कितनी ही खतरनाक क्यों न हो. कुंडली में शनि के सक्रिय होते ही व्यक्ति पर साढ़ेसाती या ढैय्या की महादशा चलती है, ज्यादातर लोग इसे बुरा समझते हैं, लेकिन यह व्यक्ति को मजबूत करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए होती है. इस महादशा में जीवन में उस चीज पर प्रहार होता है, जो आपके जीवन में अवरोध पैदा कर रही होती है, जैसे हर काम में ढिलाई, दिखावा या गलत निर्णय लेना.
शनिदेव दिखावटी रिश्तों को बर्दाश्त नहीं करते. आपके पास सुविधा और स्वार्थ से जुड़े रिश्तों पर शनिदेव का भारी प्रभाव पड़ता है. इससे ये रिश्ते टूट जाते है. आपको लगता है कि ये रिश्ते दूर जा रहे हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन असल में शनिदेव आपको सही रास्ते की तरफ ले जा रहे होते हैं.
शनिदेव मेहनत और आत्मनिर्भरता के कारक हैं. यही वजह है कि जब भी आप इमोशनली या फाइनेशियली दूसरों निर्भर होते हैं, तब शनि आपके ऐसे संंबंधों को खत्म कर अकेला कर देते हैं. यह समय व्यक्ति को आत्मनिर्भर और मेहनत के प्रति सजग व जगाने के लिए होता है. यह समय ग्रोथ के लिए होता है. इसमें खरा उतरने पर व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है.
जो लोग रिश्तों को गंभीरता से न लेने के साथ ही अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं. तब शनिदेव उन्हें इसका बदला जरूर देते हैं. इसे कार्मिक बैलेंस भी कहा जा सकता है. ऐसे में शनि की क्रूरता से बचने के लिए अच्छे कर्म करने के साथ ही जिम्मेदारियों को समझना चाहिए.
अगर आप शनि साढ़ेसाती, ढैय्या या क्रूर दृष्टि के प्रभाव से बचना चाहता है तो जीवन में मिलने वाले रिश्तों को ईमानदारी से निभाये. जीवन में मिली जिम्मेदारियों को निभाये. ज्यादा मेहनत करें, कम बोले और चुपचाप लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर रहें. जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धैर्य रखें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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