क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?

ज्योतिष में शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है. ज्योतिष शास्त्र शनि के नकारात्मक प्रभावों, विशेषकर उसके क्रोध को कम करने के लिए अनेक उपाय सुझाता है. आइए जानते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 31, 2026, 06:35 AM IST

लोहे की अंगूठी और शनि का संबंध

ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय, कर्म और अनुशासन का देवता माना जाता है. यदि शनि अनुकूल स्थिति में हो, तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत का फल, स्थिरता और सम्मान प्राप्त होता है. शनि की प्रतिकूल स्थिति में जीवन में बाधाएं, संघर्ष, विलंब और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में लोग शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं.
 
लोहे की अंगूठी पहनना सबसे आम प्रथा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या लोहे की अंगूठी वास्तव में शनि के प्रभाव को कम करती है? आइए इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझते हैं.
 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक धातु किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है. लोहा शनि ग्रह का तत्व माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि लोहे की अंगूठी पहनने से शनि की ऊर्जा आकर्षित होती है और संतुलित होती है. यह शरीर में शनि के नकारात्मक प्रभावों को अवशोषित करती है और व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करती है.
 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लोहे की अंगूठी पहनना सबके लिए अशुभ नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह रामबाण साबित हो सकती है. साढ़े साती और ढैया: शनि की साढ़े साती या ढैया की कठिन अवस्था से गुजर रहे लोगों के लिए यह एक सुरक्षा कवच का काम करती है.
 
कार्य में बाधाएं:

यदि आपका काम ठीक से नहीं चल रहा है या जीवन में बहुत संघर्ष है, तो यह अंगूठी लाभकारी हो सकती है. राहु और केतु दोष: शनि के साथ-साथ यह अंगूठी राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी सहायक होती है.
 
ज्योतिषशास्त्रियों के अनुसार, लोहे की अंगूठी हमेशा मध्यमा उंगली में पहननी चाहिए. इसके पीछे एक ठोस कारण है. मध्यमा उंगली के नीचे के क्षेत्र को "शनि पर्वत" कहा जाता है. जब आप इस उंगली में अंगूठी पहनते हैं, तो धातु शनि पर्वत के सीधे संपर्क में आती है, जिससे ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है.
 
लोहे की अंगूठी पहनने के प्रमुख लाभ

नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा: यह बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है. मानसिक एकाग्रता: शनि अनुशासन के देवता हैं, इसलिए इसे पहनने से एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है. दुर्घटनाओं से सुरक्षा: ऐसा माना जाता है कि शनि की कृपा से दुर्घटनाओं का खतरा टल जाता है.
 
घोड़े की नाल से बनी अंगूठी

ज्योतिष शास्त्र में, काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी को सबसे शुभ माना जाता है. शनिवार: इसे किसी भी शनिवार को सूर्यास्त के बाद पहनना सबसे शुभ होता है. शुद्धिकरण: पहनने से पहले अंगूठी को कच्चे दूध या गंगाजल से शुद्ध करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

