Vastu Tips For Shami Plant: बड़ा चमत्कारी होता है शमी का पौधा, सही दिशा में लगाने से शनिदेव होते हैं प्रसन्न

डीएनए हिंदी: हिंदू धर्म (Hindu Dharma) में देवी देवताओं के साथ ही पेड़ पौधों को भी पूजनीय (Pujniya Plants) माना जाता है. पीपल के पेड़ की पूजा (Pujniya Plants) की बात करें से तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं. हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद आदि बहुत से पौधों को पूजा जाता है लेकिन कई छोटे-छोटे पेड़ पौधे भी है जिनका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है. घरों में लगाने वाले सभी छोटे-बड़े पेड़ पौधों से वास्तु (Vastu Tips For Plants) प्रभावित होता है. अगर इन पौधों की सही विधि से पूजा की जाए तो आप इनके गुणों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. घर में शमी का पौधा (Shami Plant) लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है. शमी का पौधा (Vastu Tips Of Shami) घर से नकारात्मका को दूर करता है और शनि दोषों से भी मुक्ति दिलाता है. शमी का पौधा (Vastu Tips Of Shami) भगवान शिव का प्रिय माना जाता है. तो चलिए आज हम आपको शमी के पौधे (Shami Plant) के बारे में बताते हैं कि इसे घर की किस दिशा में लगाना शुभ होता है और इसके क्या लाभ होते हैं.

शमी के पौधे का महत्व (Shami Plant Significance)

शमी के पौधे का धार्मिक और पौराणिक महत्व है. पौराणिक मान्यताों के अनुसार, लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान श्रीराम ने विजय मुहूर्त में इसी शमी के पौधे की पूजा की थी. शमी के पौधे का महत्व सिर्फ इससे ही नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि यह पौधा घर में लाने से घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं. शमी का पौधा शनि से भी संबंधित माना जाता है ऐसे में शनि की साढ़ेसाती का असर कम करने के लिए भी इस पौधे को घर में लगा सकते हैं.

इस दिन लगाने से मिलेगा विशेष लाभ (Shami Plant Vastu Tips)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सभी चीजों को लेकर दिशाओं का महत्व होता है. आपको शमी का पौधा सही दिन और सही दिशा में लगाना चाहिए. शमी के पौधे को घर में लगाने के लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है. ऐसा करने से शनि ग्रह से संबंधित दोषों से मक्ति मिलती है. शमी का पौधा घर में मुख्य द्वार के पास लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. पूर्व दिशा में इस पौधे को लगाने से समृद्धि आती है. यदि आप पौधे को घर की छत पर खुले में रखते हैं तो इसके लिए दक्षिण दिशा को उचित माना जाता है.

शमी पौधे के लाभ के लिए करें ये उपाय (Shami Plant)

- विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आपको शमी के पौधे के पास 45 दिनों तक रोज दीपक जलाना चाहिए. दीपक जलाकर पूजा करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.



- पूर्वोत्तर दिशा में शमी का पौधा लगाने से इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलते हैं. इस दिशा में पौधा लगाने से घर परिवार के सदस्यों के बीच धन की कमी जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं.- शुभ कार्य के लिए जाने से पहले आपको शमी के पौधे का दर्शन करते हुए जाना चाहिए. ऐसा करने से आपको कार्य में सफलता मिलती है. व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए भी शमी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है.- शमी का पौधा लगाने के लिए सभी दिनों को उचित माना जाता है लेकिन शमी के पौधे को घर में शनिवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है. इस दिन शमी का पौधा घर में लाने से शनि संबंधित दोष दूर होते हैं और शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिलती है.

