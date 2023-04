Seeing Lizard Good or Bad: घर में छिपकली की मौजूदगी देती है खास संकेत, जानें कब शुभ-अशुभ की ओर करती है इशारा

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: अक्सर घरों में कई तरह के कीट-पतंगें नजर आते हैं. घरों में कीट-पतंगों का नजर आना वैसे तो सामान्य बात है लेकिन ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Shastra) में इनके नजर आने के पीछे भी कई सारी बातें कही गई हैं. घर में छिपकली का नजर (Sign Of Seeing Lizard) आना कई लोग शुभ मानते हैं तो वहीं कई लोग छिपकली को अशुभ (Seeing Lizard in Home Good or Bad) मानते हैं. हालांकि घर की छतों और दीवार पर नजर आने वाली छिपकली से शुभ-अशुभ दोनों (Seeing Lizard in Home Good or Bad) ही संकेत मिलते हैं. तो चलिए आज घर में छिपकली नजर आने से शुभ-अशुभ (Seeing Lizard in Home Good or Bad) कैसे इशारे मिलते हैं इसके बारे में जानते हैं.

छिपकली का होता है धन से संबंध (Seeing Lizard Good or Bad)

लोगों को घर में छिपकली नजर आने पर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन यह धन और मां लक्ष्मी से संबंधित मानी जाती है. इसी वजह से इसे शुभ माना जाता है. वास्तु पूजा के दौरान चांदी की छिपकली का इस्तेमाल किया जाता है. यदि घर में छिपकली नजर आए तो यह सुख-समृद्धि लाने का प्रतीक मानी जाती है.

नए घर में छिपकली दिखने के संकेत (Seeing Lizard Good or Bad)

आपको नए घर में प्रवेश करते ही छिपकली दिखे तो यह पूर्वजों के आगमन को दर्शाता है. मान्यताओं के अनुसार, छिपकली का नए घर में नजर आने का अर्थ है कि पूर्वज छिपकली के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं. हालांकि नए घर में मरी हुई छिपकली की दिखना अशुभ होता है.

सपने में छिपकली नजर आने के संकेत (Seeing Lizard Good or Bad)

सपने में छिपकली का लड़ते हुए नजर आना आपसी विवाद होने की ओर इशारा करता है. वहीं छिपकली को पकड़ना या उससे बचकर भागना अच्छा माना जाता है. यह भविष्य में आपको शुभ समाचार मिलने और धन की प्राप्ति होने की ओर इशारा करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

