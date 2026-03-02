March Festival List 2026: मार्च महीने में होली से लेकर नवरात्रि-रामनवमी तक कौन-कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, यहां देखें पूरा त्योहारी कलेंडर

मार्च महीने में कई प्रमुख त्योहार और व्रत आ रहे हैं. होली, नवरात्रि-रामनवमी और एकादशी जैसे कई त्योहार इसी महीने में पड़ रहे हैं. जानिए मार्च महीने में कौन-कौन से त्योहार और उत्सव मनाए जा रहे हैं.

March Festival List 2026

हिंदू धर्म में मार्च का महीना आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है . फाल्गुन माह के आगमन के साथ ही वातावरण में भक्ति और आस्था का विशेष भाव उत्पन्न हो जाता है. इस दौरान प्रत्येक घर में पूजा-अर्चना, उपवास, मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

पंचांग के अनुसार, नववर्ष का पहला महीना चैत्र शुरू हो रहा है, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. इस अवधि में होली का हर्षोल्लास भरा त्योहार और चैत्र नवरात्रि का पवित्र पर्व मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है. इसके अलावा, उपवास और पापमोचन एकादशी एवं प्रदोष व्रत जैसे आध्यात्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं. पूरा महीना भक्तों के लिए भक्ति में लीन होने, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने का विशेष समय माना जाता है. जानिए मार्च महीने में कौन-कौन से त्योहार आ रहे हैं.

मार्च महीने के त्योहारों की सूची

रविवार, 1 मार्च प्रदोष व्रत

सोमवार, 2 मार्च होली, फाल्गुन पूर्णिमा

मंगलवार, 3 मार्च, धूलि वंदना, चंद्र ग्रहण,

शुक्रवार, 6 मार्च संकष्टी चतुर्थी

मंगलवार, 10 मार्च शीतला सप्तमी

बुधवार, 11 मार्च को मासिक कलाष्टमी है.

रविवार, 15 मार्च कृष्ण नरसिम्हा द्वादशी, पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांति

सोमवार, 16 मार्च प्रदोष व्रत

मंगलवार, 17 मार्च, मासिक शिवरात्रि

बुधवार, 18 मार्च फाल्गुन अमावस्या

गुरुवार, 19 मार्च गुड़ी पड़वा, चैत्र महीने का प्रारंभ, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ

शुक्रवार, 20 मार्च झूलेलाल जयंती

रविवार, 22 मार्च, वासुदेव चतुर्थी

मंगलवार, 24 मार्च स्कन्द षष्ठी, रोहिणी व्रत

गुरुवार, 26 मार्च रामनवमी, महतारा जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी

शुक्रवार, 27 मार्च स्वामीनारायण जयंती

रविवार, 29 मार्च कामदा एकादशी, वामन द्वादशी

सोमवार, 30 मार्च प्रदोष व्रत

मंगलवार, 31 मार्च महावीर जयंती

मार्च में ग्रहों का पारगमन

शुक्र ग्रह सोमवार, 2 मार्च को मीन राशि में गोचर करेगा.

बृहस्पति बुधवार, 11 मार्च को मिथुन राशि में गोचर करेगा.

बुध ग्रह शुक्रवार, 13 मार्च को कुंभ राशि में उदय होगा.

सूर्य शनिवार, 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेगा.

बुध ग्रह शनिवार, 21 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा.

मंगल ग्रह गुरुवार, 26 मार्च को कुंभ राशि में उदय होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

